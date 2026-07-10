Неджми Мурат представя във Варна скулптури, трептящи като анимация

Изложба „Скулптура и рисунки“ на известния художник Неджми Мурат, чийто творческият път преминава през България, Турция и САЩ, представя Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна (ул. „Любен Каравелов“ 1). Откриването е днес, 10 юли, от 18.00 ч., а експозицията ще остане в залите на галерията до 29 юли. Авторът получава художественото си образование в България, преподава скулптура и рисуване в два турски университета, работи дълги години в Америка, а от 2016 г. реализира проектите си между България и Турция. Този опит му дава широк поглед към изкуството и към възможностите на материала, който използва.

Това е първата самостоятелна изложба на скулптора в морската ни столица. В нея публиката ще види пластики от бронз, базалт, неръждаема стомана и бял мрамор. Успоредно с тях авторът показва и над 20 рисунки, изпълнени с въглен, които интерпретират темите от експозицията с по-непосредствен художествен език. „Различните материали ми дават възможност да изразя близки чувства по различен начин – според това, което самият материал позволява. В бронза мога да работя с по-фини, по-тънки, по-вертикални форми, с повече ажур и въздух. В неръждаемата стомана също мога да използвам пространството по този начин. Докато при мрамора и базалта формите са по-плътни, по-монолитни“, споделя Неджми Мурат.

В основата на изложбата са теми, към които художникът се връща през различни периоди – човекът, природата, красотата, паметта, връзката между вътрешното състояние и пластичната форма. За него материалът не е само технически избор, а начин една и съща идея да бъде изпитана в различна плътност, светлина и енергия. „Интересно ми е, че някои теми се повтарят. Една идея може да не я намеря в един материал, но да я открия в друг“, отбелязва авторът.

Особено място в изложбата имат рисунките с въглен. За Неджми Мурат те не са просто подготвителен етап към скулптурата, а самостоятелна възможност за мислене чрез форма, жест и първична материя. „Въгленът е много първичен материал. С него чувството може да се изрази по-лесно, по-спонтанно. Понякога рисунката върви към скулптурата, понякога от скулптурата се връщам отново към рисунката, за да добавя нещо. Те са два различни начина да търся една и съща вътрешна форма“, обяснява той.

В скулптурите си Неджми Мурат съчетава формата и светлината, което е дълбоко свързано с обучението му в Националната художествена академия в София като студент на проф. Борис Гондов: „Проф. Гондов постоянно говореше за това формата да приема светлината. Това се добива с години. Когато формата улови светлината, тя вече не е само обем. Появяват се светлини, полусянка, сянка – и нещата започват да живеят по друг начин“. Различните материали реагират по различен начин на светлината. Базалтът я поема и задържа, мраморът я пропуска по-меко и сякаш започва да „диша“, а бронзът и неръждаемата стомана позволяват на автора да работи с ажур, силует и движение около формата. „Когато човек обикаля една ажурна скулптура, вижда как тя се променя. От всеки ъгъл има различно изразяване. Понякога го усещам почти като анимация – цялата скулптура трепти, когато се движиш около нея “, споделя опита си Неджми Мурат.

С изложбата „Скулптура и рисунки“ във Варна авторът търси не само визуална среща със зрителя, а и вътрешно преживяване – онзи кратък импулс, който остава след излизането от залата. „Бих бил щастлив, ако хората излязат с някакъв трепет. Да не забравят изложбата веднага, да продължи да им напомня за себе си“, пожелава си той.

Неджми Мурат е роден през 1958 г. В периода 1991–1995 г. преподава скулптура в Анадолския университет в Ескишехир, Турция, а от 1995 до 1999 г. – в Университета „Мармара“ в Истанбул. Преподаването е важна част от неговото формиране. „Работех и преподавах едновременно. Слагах моя статив, моя картон и започвах да рисувам заедно със студентите. Получаваше се много жив диалог“, връща лентата той. От 1999 до 2016 г. авторът живее и работи в САЩ, а от 2016 г. реализира художествените си проекти в България и Турция. Има самостоятелни изложби и участия в национални и международни групови изложби и в трите държави. Участва в международни симпозиуми по скулптура в Ескишехир и Анкара. Реализирал е множество монументални скулптури в Турция, а негови произведения се намират в частни колекции и музеи в България, Турция и САЩ.