"Синият ум" на Андрей Янев притихва и твори, съзерцавайки морето

Самостоятелна изложба акварели на художника Андрей Янев ще бъде открита в сряда, 14 октомври, от 18.00 часа в зала 1С на галерията на СБХ на ул. "Шипка" 6. "Син ум – акварелни състояния" е изложба, мислена като цялостно визуално и пространствено преживяване в есенния културен афиш на София.

Опозицията тъмнина–светлина, пространствените ефекти, видеото и специално изградената звукова среда все по-често навлизат в експозиционните концепции у нас. В изложбата "Син ум – акварелни състояния" обаче, където завесата играе централна роля, те са доведени до подчертана театралност, отбелязват организаторите на събитието. И тя съвсем не е случайна: по изложбеното оформление на проекта работи изтъкнатият театрален сценограф Петър Митев, секретар на секция "Сценография" на СБХ.

"В работата на Андрей Янев завесата присъства трайно като загатване на идея в композицията: в изложбата ще видите "Кипариси-завеси I" – творба на автора от 1998 г., както и създадените 20 години по-късно "Кипариси-завеси II". Това решение да разпънем хоризонта на времето също не е случайно – концепцията на изложбата, обръщаща се към понятието „Син ум“ (Blue Mind), изисква именно такъв тип поглед", посочва кураторът на изложбата Елисавета Станчева.

Понятието "Син ум", въведено от американския морски биолог Уолъс Дж. Никълс, назовава онова особено състояние на притихнало внимание, в което човек изпада, когато се намира край вода, а сред акварелите на Андрей Янев това състояние не се нуждае от дълго обяснение. Изложбата "Син ум – акварелни състояния" насочва към образния свят на художника, който разкрива чувствителността на човек, дълбоко свързан с морето.

Роден през 1965 г. в Бургас, Андрей Янев учи в художественото училище в Казанлък, завършва Националната художествена академия със специалност "Стенопис" в класа на проф. Мито Гановски и специализира художествен емайл в Санкт Петербург. Между предизвикателствата на монументалната и камерната живопис той изгражда и развива своята лична теория за образа. След десетки самостоятелни изложби в България и чужбина тази територия остава устойчиво притихнала – изпълнена с мълчаливо присъствие, невидими следи и очакване.

През годините Андрей Янев многократно се е завръщал към Атон – към неговите манастири, пътища и кипарисови свещи, докосвайки се чрез видимото до невидими селения. Оттам сякаш идва и дълбокият поглед, който художникът насочва към водата: морето в неговите акварели е пречистено от драматизма на сюжета и е сведено до полупрозрачно, безкрайно разливащо се пространство. То сякаш е свидетелство за дисциплината на съзерцанието и за особените паузи, който авторът открива в движението на материята.

Не е случайно и това, че прологът към изложбата е изграден върху творби от серията „Портали“: те оставят градския шум постепенно да заглъхне, а сюжетите от ежедневието – да се отдръпнат, докато посетителите се потапят в тъмнината на пространството, сякаш навлизайки в морските дълбини. След това "синият ум" се разгръща в забавения ритъм на подредбата в основната зала, където музика очертава и паузите. Там гласът на Андрей Янев като ехо изпълва пространството така, както пигментът се разлива в акварелите му от последните три десетилетия – разтваря се, оставя следа, понякога почти изчезва.

В най-новите творби от 2026 г. тази линия продължава, а художникът се опитва да улови неуловимото в "Отражения", спира "Между два кипариса", поглежда "Някъде отвъд" и води "Разговори с безкрая"...

Изложбата ще продължи до 30 октомври.