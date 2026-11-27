Арт инсталация „Колони и фризове“ на визуалния артист Даниел Мирчев-ДЪНА се открива във вторник, 1 декември, от 18.00 часа в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 (зала 1С).

С утвърдено международно присъствие и последователно развиван скулптурен език, Даниел Мирчев отново провокира възприятието с трансформацията на материала. В изложбата „Колони и фризове“ той продължава своите пластични изследвания на формата, движението и паметта, като този път избира неочакван материал – велпапето. Крехкостта и деликатността на материала, свързани с преходността на съвременната консуматорска култура, придобиват нова устойчивост чрез художествената идея и нейната способност да съхранява смисъл отвъд материалното. „Колони и фризове“ е проект, обръщащ поглед към историята и традициите, избирайки класическите архитектурни форми като метафора, обединяваща стоицизма и силата на промяната, обяснява кураторът на изложбата Христина Бобокова.

Отправна точка за проекта са интимни спомени от детството – превръщането на памука в прежда, домашният уют, обработването на материалите с ръцете, магията на повтарящото се движение. Освободени от първоначалната си функция, традиционни форми се уголемяват, деформират и постепенно се превръщат в структури, напомнящи древни архитектурни колони. Личната памет придобива универсални измерения, а познатият предмет се превръща в символ.

Даниел Мирчев споделя: „Интересът ми към тази симетрична форма идва от детски спомен за дните с баба ми. Помагах ѝ, докато предеше, и за мен превръщането на памука в прежда беше магия. Като зрял художник разработвам тази опростена форма и проследявам как уголемена многократно тя става конструктивна част. Деформирана и деконструирана, тя започна да придобива различни форми, наподобяващи древни архитектурни колони“. Въпреки удобството, което намира в работата с дърво, чрез промяната на материала в тази изложба авторът запазва разпознаваемия си пластичен почерк – мекотата на линиите, плавността на извивките, прецизното взаимодействие между обем и пространство.

Колоната придобива символиката на вътрешна опора на личността – знанията, уменията и натрупания опит, върху които се изгражда човешката устойчивост. Фризът пък внася игривост и индивидуалност, отразява вкусовете на времето и оставя следите на различните епохи. Взаимодействието между двата архитектурни елемента разгръща размисъл за същността и външния образ, за паметта, преходността и приемствеността, отбелязва Христина Бобокова.

Фината структура на велпапето създава ритъм от светлина и сенки, който придава особена вибрация на повърхността, казва тя. Играта с мащабите, характерна за автора, превръща деликатните форми в своеобразна архитектура на движението. „Колони и фризове“ поставя въпроса за реалните измерения на устойчивостта, за ценностите, които ни изграждат, и за следите, които оставяме след себе си. В този контекст вечността на изкуството се оказва заложена в силата на идеята, която то носи, заключава кураторът.

Даниел Мирчев-ДЪНА е роден през 1966 г. в Ямбол, живее и твори в София. Работи основно в областта на скулптурата от дърво, а в последните години разширява интересите си към метала и смесените техники, като представя произведенията си предимно зад граница. Официален автор е на Macadam Gallery за Европа, Cube Gallery за Обединеното кралство, Lanoue Gallery и JWilliamsFineArt Gallery за САЩ. Като артист на посочените галерии, той участва в международните арт изложения Art Miami, Collect London, Art Karlsruhe, Luxembourg Art Week и др. В България е участвал в Sofia Art Fair 2025. В многогодишната си художествена практика Мирчев постепенно развива собствен скулптурен език, стъпил на трансформацията на дървото и провокацията на формата към човешкото възприятие. В последните си проекти той се завръща към образи и предмети от детството и историческия бит, които пресъздава в абстрактни скулптурни интерпретации.

Работите му са представяни в международни групови изложби, сред които Beneath the Bark и Material Transformations в Cube Gallery (Лондон), Invisible Interactions и UNEARTHLY в Macadam Gallery (Брюксел), NORD ART – кураторска изложба за световно съвременно изкуство в Бюделсдорф, Германия, както и в международната резиденция и фестивал за съвременно изкуство „Процес-пространство“ в Балчик.

Христина Бобокова е изкуствовед, куратор, арт мениджър, журналист, меценат. Завършила е журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализация „Преса и култура“, има магистратури по изкуствознание в Националната художествена академия, както и по „Историческо наследство и културни институции“. Директор е на Нумизматичен музей – Русе, с фокус върху изследване, опазване и съхранение на културно-историческото наследство, археология и нумизматика на България. Дългогодишен организатор на фестивала за съвременно изкуство „Процес-пространство“ и управител на едноименната фондация. Куратор е на много от изданията на форума с участието на творци от цял свят.

Изложбата „Колони и фризове“ ще продължи до 5 януари 2027 г. и може да бъде посетена от вторник до събота от 11.00 до 19.00 часа.