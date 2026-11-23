За пръв път столичната галерия „Стубел“ представя скулптора Кирил Матеев – добре познат творец в съвременната българска култура. Неговата нова изложба метални пластики, озаглавена „Любов и още нещо“, се открива в сряда, 25 ноември – вернисажът ще бъде от 18.00 до 20.00 часа в уютното арт пространство на ул. „Коста Лулчев“ 2В. Роден през 1954 г. в Шабла, авторът акостира в Художествената гимназия в София и Националната художествена академия, където през 1981 г. завършва скулптура в класа на проф. Димитър Даскалов и където от 1997-а преподава в катедра „Метал“.

В текста си, посветен на предстоящата в галерия „Стубел“ изложба, проф. Десислава Минчева посочва: „Кирил Матеев не е многословен, философстващ човек и автор. И слава Богу! Не му е нужно да разказва за намеренията си, нито гради мостове към зрителите чрез сложни концепции. Той има дарбата да достига до нас чрез силата и красотата на формите, които създава. Чрез всеки различен материал той внася различен вид любов и постига различно внушение. Налага се, може би да обобщя – любовта към скулптурата е това, което изпълва и залата, и живота му“.

Самият Кирил Матеев споделя, че най-трудното предизвикателство за него е да запази първото усещане, свързано с нова творба, а творческото търсене – от идеята до готовата форма, често съпроводено и с тежък физически труд, може да отнеме месеци или дори година.

В тази изложба камерните откровения съжителстват прекрасно с по-едрите пластики. „Крехките фигури на балерини (Не съм очаквала това от Киро!) са в идеална симбиоза с влюбените двойки – прегърнати или гонещи се (Дано се стигат най-накрая!)“, с намигване отбелязва Десислава Минчева. По-монументалните пластики пък държат цялата изложба в органична цялост. „Има някаква странна логика в събирането на тези различни като теми и език обекти. Има и музикалност – не класическа и премерена до последния тон, а по-скоро джазова импровизация, макар скулпторът надали е мислил в такава посока“, казва художничката проф. Минчева. По думите ѝ Кирил Матеев искрено се страхува от претенциозността. За него е важно да прави само онова, което му е интересно в момента, и именно поради този факт е освободен от всякаква преднамереност. Скулптурите му са жизнени, емоционални, често с деформации, предизвикващи по-ярко въздействие, понякога леко драматични, а понякога – странни и забавни… „Те са израз на света на самия си автор. В никакъв случай автобиографични, но преживени като състояния и откровени“, категорична е Десислава Минчева.

Матеев има над 15 самостоятелни изложби, участва и в много общи изложби в сраната и в чужбина. Носител е на наградата за скулптура на Ателието на младия художник(1981), на наградата за скулптура на СБХ (1982), на диплом от Международното биенале по скулптура „Дантеска“ – Равена, Италия (1989), на първа награда от конкурс „Философия на виното“ (2000).

Творби на Кирил Матеев са притежание на Националната галерия, СГХГ, Пушкинския музей в Москва, както и много частни колекции в България, Германия, Франция, Швеция, Белгия, Гърция, Украйна, Аржентина.

Изложбата на Кирил Матеев „Любов и още нещо“ ще остане в галерия „Стубел“ до 12 декември.