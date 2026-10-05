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Деветима знакови художници търсят пресечна точка в „- 9 +“

Изложбата им се открива в сряда в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6

Днес, 18:11
Произведения на Захари Каменов и Станислав Памукчиев в рамките на проекта "- 9 +".
Произведения на Захари Каменов и Станислав Памукчиев в рамките на проекта "- 9 +".

В голямата зала на първи етаж в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ в сряда, 7 октомври, от 18.00 часа се открива мащабният кураторски проект „- 9 +“. Зад идеята и реализацията стои Пламен Моневски, водещ куратор на „Арт център Плевен“ – едно от активните средища на съвременното изкуство у нас.

Експозицията живопис и скуптура „- 9 +“ ще представи голяма селекция от произведения на девет знакови имена в родното изобразително изкуство с доказано присъствие на художествената сцена от последните четири десетилетия у нас. Те са Петър Дочев (1934 – 2005), Стоян Цанев (1946 – 2019), Емил Попов, Захари Каменов, Свилен Блажев, Милко Божков, Станислав Памукчиев, Зиатин Нуриев и Веселин Начев.

Една част от избраните творби са притежание на частни колекционери и рядко са показвани пред публика, друга част са собственост на самите автори.

Художниците Петър Дочев, Стоян Цанев, Емил Попов, Захари Каменов, Свилен Блажев, Милко Божков, Станислав Памукчиев, Зиатин Нуриев и Веселин Начев имат дълбока проекция в развитието на неомодерната и неопластическа тенденция в новата българска живопис и скулптура. Всеки от тях извежда своя автономна пластическа лексика във времето, както и собствен идейно-съдържателен разпознаваем код, посочват организаторите на изложбата.

Петър Дочев е респектиращ авторитет, основополагащ минималистично-абстрактната ахроматична линия – една от водещите тенденции в нашата живопис от 90-те години до днес. Стоян Цанев пък е художникът, разкрил емоционално-психичната и духовна енергия на феномените цвят, графичен контраст, фактура и структура във виртуозна пластическа игра. Захари Каменов, Свилен Блажев и Станислав Памукчиев са с огромно влияние в развитието на абстрактното информел направление на „одухотворена материя“, търсеща основание в културната памет. Милко Божков и Веселин Начев са силно изразени в експерименталното смесване на кодове от различен естетически порядък в автономен идеопластичен синтез. Емил Попов и Зиатин Нуриев са водещи фигури в доказването на силата на скулптурната форма, на нейната вътрешна експресия, докосваща изначалните енергии на живота. „Изразената творческа индивидуалност на всеки от представените автори търси и намира пресечна точка с артистичните светове на другите, влива енергия в обща естетическа платформа с разкриване на енигматичната символно-семантична, идиоматична стойност на пластическото изразяване“, обобщава един от тях – проф. Станислав Памукчиев.

Проектът „- 9 +“ активира и събира сили за доказване на изкуството в неговите дълбоки основания, в защита на базисните антропологични съдържания и събуждане на интуициите за изначално Битие, заключава той.

Изложбата на деветимата големи автори ще продължи в зала 1А в галерията на СБХ на „Шипка“ 6 до 24 октомври.

 

СКулптура на Зиятин Нуриев, предоставена от частна колекция.
СКулптура на Зиятин Нуриев, предоставена от частна колекция.
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Емил Попов, Свилен Блажев, Милко Божков, Станислав Памукчиев, Захари Каменов, Пламен Моневски, Шипка 6

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