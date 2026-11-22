Изложба, наречена „Лични местоимения“, открива художничката Елица Матеева-Паскинс в четвъртък, 26 ноември, от 18.00 часа в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 1В). „Лични местоимения“ представя в живопис кратки разкази, които се опитват да опишат вътрешни съмнения, покой и съзерцание, гняв или безсилие. „Аз ви чувам и ме интересува. Теб, нея, тях, нас“ – казва авторката за новата си самостоятелна изява.

Той, тя, те, ние – всеки със свое излъчване, овладяно или неприкрито. Различни лица, моментни състояния, пред които завесата се повдига и ти позволява да надникнеш. Можеш да влезеш и да пипнеш, но с времето художничката осъзнава, че е по-добре просто да хвърлиш един поглед и да запазиш тези малки проблясъци в съзнанието си. Воайорството е допустимо в изкуството… „Забелязвала съм как актьори наблюдават хората, за да могат да си откраднат жест или мимика. При мен е същото. Така трупам в своеобразно хранилище парченца от пъзела на различни човешки образи и характери. Веществото е доста често нестабилно и летливо. Съзнаването, че си обречен никога да не завършиш този пъзел, не обезсърчава, а изследването става втора природа. Невъзможността да събереш всички части ме кара да доизмислям и разгадавам, опитвайки се да бъда не само любопитен наблюдател, но смирен и търпелив колекционер“, изповядва се художничката.

Елица Матеева-Паскинс е родена през 1970 г. в София. Завършва школа по моден дизайн и художествен текстил при един от доайените на българската мода – Георги Колев. Учи живопис и текстилни техники при Марина Николаева. През 1996 г. завършва академия „Жул Паскин“ при проф. Николай Майсторов и Ива Владимирова. Член е на Съюза на българските художници от 2010-а.

Елица Матеева-Паскинс работи в областта на приложните изкуства – багрена и рисувана коприна, колажи, пластики от дърво и хартия, рисуване върху камъни и други. Има четири самостоятелни изложби и участия в общи експозиции с творби от фигуративната и абстрактната живопис. Сред тях са самостоятелните ѝ изложби „Флора“ – Къщата на София (2025), „Обратно в утрото на бъдещето“ – галерия-книжарница „София-прес“ (2019), „Старите лодки“ – „Галерия 8“, Варна (2019), „Улица №4“ – Cube gallery (2017), както и „От/пътуване“ – галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол (2019), „От зида“ – Шиндаровата къща, с. Ковачевица (2021, 2022, 2023), изложба „Николай Майсторов и ученици“ – Национална галерия – „Квадрат 500“ (2018) и др.

Изложбата "Лични местоимения" ще продължи до 5 януари 2027.