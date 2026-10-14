Васил Германов превръща любими актьори в крале и шутове (СНИМКИ)

За пръв път пред обектива на фотографа Васил Германов тази година застанаха 16-те творци, които са част от емблематичния проект „Нощни персонажи“ на европейската инициатива Нощ на театрите. Кадрите ще бъдат представени в дигитална изложба на мониторите в метростанциите на София и в социалните мрежи на инициативата. Решението е част от усилията на организаторите за по-устойчиво и щадящо природата провеждане на Нощта. От 2023 г. инициативата развива своя Зелена програма, насочена към намаляване на въглеродния отпечатък. Именно затова „нощните персонажи“ ще достигнат до публиката в дигитален формат, без да бъдат отпечатвани на хартиен носител.

„Нощните персонажи“ сега обаче няма да останат само във фотографския кадър. Образите ще оживеят и във видео поредицата „Крале и шутове“, вдъхновена от света на Шекспир. В нея посланиците на Нощта интерпретират реплики на шекспирови крале и шутове, превръщайки фотографските портрети в нови сценични образи. Проектът е инвенция на творческото трио Илия Стоянов (творчески директор), Тодор Личев (режисьор) и Симеон Михалков (оператор).

„За нас „Крале и шутове“ е много повече от тема на тазгодишната Нощ. Решихме да разгледаме Шекспир като метафора на вечната класика, а кралете и шутовете – като „дигиталното“ и „аналоговото“. И тъй като живеем в 21-ви век, в който светът е едновременно дигитален и аналогов (все още), това не е битка между двете начала, а по-скоро симбиоза. При Шекспир понякога шутът вижда най-ясно истината, а кралят копнее да бъде шут. Искахме да пренесем тази идея в съвременен контекст и да я превърнем в поредица от образи, които провокират въображението и оставят на зрителя пространство за собствена интерпретация“, споделя Илия Стоянов, творчески директор на проекта.

Главните герои в тазгодишната фотографска и видео поредица са драматургът Александър Секулов; актьорите Юлиан Вергов, Деян Донков, Теодора Духовникова, Дарин Ангелов, Ованес Торосян, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Константин Еленков, Боряна Братоева, Мартин Димитров, Ивана Крумова, Алена Вергова и Анна Кошко; прима балерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев.

„Интересното в този проект е, че репликите на Шекспир са отправната точка, но именно индивидуалният прочит на всеки творец ги превръща в нещо лично и съвременно. Срещата между класическия текст и личния израз на актьорите задава характера на всяко видео. На терен подходихме с отворено съзнание и без предварително наложена визуална концепция за всеки клип. Искахме да уловим максимално автентично енергията и присъствието на актьорите, а след това, чрез монтажа, да изградим от тях самостоятелни кратки истории“, разказва Тодор „Тош“ Личев, режисьор на видео поредицата „Крале и шутове“.

...и малко история

Нощта на театрите ще отбележи своето 14-о издание в България на 21 ноември под мотото „Крале и шутове“. Програмата ще предложи театрални представления на живо и съпътстващи активности, четиричасово live студио от София, срещи с творци, изложби и пърформанси в различни часове на деня и вечерта в десетки локации в няколко български града.

Европейската инициатива Нощ на театрите е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

Зад идеята за Нощ на театрите стои Елеонора Роси – театрален режисьор, актриса и преподавател по драма в Театралната консерватория в Льо Ман, Франция. Нейният концептуален план LA NUITÉE – THE INTERCULTURAL NIGHT OF EUROPEAN THEATER поставя началото на инициативата, посветена на многообразието и развитието на европейския театър. Тя обединява театрални компании и културни организации от различни държави с основна мисия да представя театралната креативност във всичките ѝ форми, да развива и разширява публиките и да насърчава обмена на идеи и опит.