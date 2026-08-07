Деян Донков като Дон Жуан открива Есенния салон на изкуствата

Премиерата на новия моноспектакъл на Деян Донков „Последното бягство на Дон Жуан“ по текст на Недялко Славов ще открие на 1 септември на арената на Античния театър 22-рото издание на Есенния салон на изкуствата в Пловдив. Форумът обединява фестивали и събития от всички жанрове: музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации. Той е начинание на Община Пловдив в сътрудничество с културни институти, творчески гилдии, оператори и артисти, съобщава БТА, позовавайки се на организаторите.

„Последното бягство на Дон Жуан“ е вторият моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков – Недялко Славов след „Камбаната“. Именитият актьор, който е и режисьор на постановката, прави сценична реализация на забележителната пиеса, в която смехът и скептицизмът се редуват, за да изправят зрителя пред големия въпрос на времето ни: какво ни очаква утре – свят на все така живи, грешни, любящи и прекрасни човешки същества или общество на цифровизирани биологични единици, отбелязват организаторите. Защото Дон Жуан – вечният любовник, е еманация на жизнената сила на човешката природа и ако той си тръгне от нас, с него ще си тръгне и цялата витална енергия на света.

Динамичното развитие на спектакъла е свързано както с разказа на историята, така и с видеодизайна. Дон Жуан пресича морета, континенти, държави, времеви граници, движи се напред-назад из историята и настоящето. Той притежава божествената дарба на всеки сто години да минава през някой град, в който е имал любов с местна красавица. Така отново се озовава и в Пловдив, където неговата любима Ана след сто години се е превърнала в бронзов гълъб на фонтана. Но предпочитаното от Дон Жуан място, в което изкушава дамите, са техните сънища. Там той е неуловим и неустоим. Ето такива забавни, весели, понякога тъжни истории са навързани в драматургичния текст, през който мощно и талантливо ще премине Деян Донков.

Така големият наш актьор за втори път ще влезе в образа на Дон Жуан, след като дълги сезони го игра на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ в култовата постановка на Александър Морфов по пиесата на Молиер. Премиерата на Морфовия „Дон Жуан“ беше точно преди 20 години – през септември 2006-а.

Авторската музика е на Асен Аврамов, а видеодизайнът и 3D мапингът са дело на Мая Вселенска.

В рамките на Есенния салон на изкуствата „Пловдив 2026“ публиката ще може да се наслади на множество фестивали, сред които 30-ото издание на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, TheatAir – фестивален модул за улични изкуства, Театрална панорама на комедиите „Завеса под звездите“, Opera Open 2026, Пловдив джаз фест, Камерна сцена Пловдив, 17-и Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“, Фестивал на стендъп комедията, 12-ото издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри 2026“: „Цивилизация на зрелището“ и др.

Програмата предлага и богат избор от изложби. Това са националните есенни изложби „Пловдив 2026“: „Огледала на града“, 12-ото издание на традиционния Международен пленер за рисунка, експозиции, посветени на 50-годишнината на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“, юбилейната изложба „130 години Национална художествена академия“, „Открития 2025. Праг между световете“ и „Страстите човешки: цената на желанието“ на Регионалния археологически музей – Пловдив, и много още.

Както всяка година, публиката ще може да проследи и програмата на Международните фотографски срещи 2026 – „Памет и идентичност“, както и изложбите от 13-ия Международен фото салон Пловдив 2026.

Предстоят и много концерти, сред които на The Actors и рок група „Новите дрехи на царя“, концерт-спектакъл „Българската рокля“ по идея на дизайнера Иван Донев, танцовият спектакъл „Два дома“ на Държавния ансамбъл за музика и танци на Република Армения и Фолклорен ансамбъл „Тракия“, както и редица други.

За любителите на книгите са предвидени 24-ото издание на Литературния фестивал „Пловдив чете“, „Нощ на литературата 2026“, церемония по връчване на наградите от 16-ия Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“.