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Филм за Нощта на театрите взе първа фестивална награда

„Аз съм Нощта“ грабна бронз за кинематография от ФАРА в Бургас

08 Юни 2026
Луиза Григорова-Макариев в кадър от "Аз съм Нощта".
Луиза Григорова-Макариев в кадър от "Аз съм Нощта".

Късометражният филм „Аз съм Нощта“, посветен на инициативата Нощ на театрите, спечели Бронзова награда в категория „Кинематография“ от тазгодишното издание на творческия фестивал ФАРА, което се състоя в Бургас през уикенда., съобщават от „Арт Проджектс“. В категорията се оценява „синергията между идея, режисура, операторско майсторство, художествено оформление, актьорско майсторство и други елементи, които обслужват творческото изпълнение“.

Филмът е дело на творческото трио Илия Стоянов (режисьор), Петър Райжеков (оператор) и Борислава Димова (сценарист), а продуценти са creative production,студиото Shoot и европейската инициатива Нощ на театрите. В главните герои от късометражната лента се превъплъщават любими лица от театралната и балетната сцена – актьорите Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Ованес Торосян, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, примабалерината Марта Петкова, премиер балетистът Никола Хаджитанев и режисьорът Боян Крачолов.

Сюжетът на видеоразказa се развива в емблематичен нощен бар в сърцето на София – The Scene. „Идеята за noir филм се роди почти първосигнално като асоциация с Нощта. В нощния noir героите не са такива, каквито изглеждат. С този творчески подход искахме да разкрием техните лица, които остават скрити от света – лицата, които само Нощта може да види“, споделя режисьорът Илия Стоянов.

Бронзовата награда от ФАРА е първото отличие за „Аз съм Нощта“ от български фестивал. Noir филмът вече има няколко фестивални участия и постижения в международни форуми: Best Experimental Short Film в Beyond The Screen Festival, финалист в Cinema Royal: Paris Edition и селекция за Liberty Films Festival, Your Way International Film Festival, RED Movie Awards, Sofia Short Fest.

ФАРА е най-престижният форум на рекламната и комуникационната индустрия в България. Фестивалът събира агенции, рекламодатели, творчески професионалисти и млади таланти, за да представят и отличат най-добрите кампании, идеи и иновации в сферата на маркетинга и комуникациите.

Нощта на театрите е международна инициатива, обединяваща театрални компании от цяла Европа. Тя е иновативна интерпретация на театралното изкуство, насочена към развитие на публиките и пълноценното им участие в културния контекст на всяка от държавите в проекта. Нейната мисия е да показва театралната креативност във всичките й форми, обединявайки творческите индустрии, разширявайки театралната мрежа чрез обмен на идеи и опит и привличайки публики от всички възрасти. Провежда се всяка трета събота на ноември. През 2026-а ще отбележи своето 14-то издание в България на 21 ноември.


 


 

Бронзът от ФАРА е първото фестивално отличие за филма.
Бронзът от ФАРА е първото фестивално отличие за филма.
Христо Петков
Христо Петков
Боряна Братоева
Боряна Братоева
Режисьор на филма е Илия Стоянов, оператор - Петър Райжеков.
Режисьор на филма е Илия Стоянов, оператор - Петър Райжеков.
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ФАРА, Нощ на театрите, Аз съм Нощта, късометражен филм, Илия Стоянов

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