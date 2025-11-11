Нощ на театрите пада над 11 български града в събота

За 13-та поредна година у нас Нощта на театрите отваря вратите на сценичните изкуства към сърцата на зрителите. Програмата събира на 15 ноември близо 90 събития в различни театрални жанрове в 11 града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград, Плевен, Симитли, Кърджали, Габрово и Пазарджик.

Любими български творци и тази година застанаха с лицата си като посланици на инициативата – Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Ованес Торосян, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, Марта Петкова, Никола Хаджитанев и Боян Крачолов. Част от тях ще са гости в традиционното Live студио.

Освен като участници в черно-белите фотографии на Драгомир Спасов, те станаха част и от noir видеото „Аз съм Нощта“ – дело на творческото трио Илия Стоянов (режисьор), Петър Райжеков (оператор) и Борислава Димова (сценарист). Филмът ще се появи като 72-часова urban silent инсталация от 12 до 15 ноември на големия екран пред UniCredit Studio на пл. „Света Неделя“ в София, а дигиталната изложба – на мониторите в софийското метро. Сюжетът на фото и видео разказите се развива в емблематичен нощен бар – The Scene, в сърцето на София.

Точно в 11.30 ч. в събота ще започне Live студиото на 13-ата Нощ. 4-часовото онлайн предаване ще се излъчва на живо от покрива на HYATT Regency. В поредица от преки включвания ще видим на живо какво се случва в няколко български града в Нощта на театрите, а в специалните тематични панели ще има разговори по различни театрални теми с интересни гости.

На 15 ноември в Народен театър „Иван Вазов“ зрителите ще се потопят в различни светове – от класически театър през спектакли с визуален мащаб до модерен пърформанс на площада пред театъра. Кулминацията ще е в 22.30 ч. с премиерата на „КупиДон“ от Боян Крачолов. Спектакълът ще бъде със свободен достъп за всички зрители. Преди това от 19.00 ч. на Голяма сцена зрителите ще видят „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ , също под режисурата на Боян Крачолов. Още по-рано, в 11.00 ч., е променадният спектакъл „Безкрайните сцени“, който превръща сградата на театъра в декор. В 15.00 ч. на Камерна сцена ще се играе най-новият спектакъл на Бойка Велкова – „Театър“ от Съмърсет Моъм. А в 19.30 ч. на сцена „Апостол Карамитев“ ще започне „Последният час на Мерилин Монро“. След представлението публиката ще може да се срещне и да разговаря с актьорите – Анна Кошко и Деян Донков, който е и режисьор на постановката. През деня театърът ще предложи и специални обиколки зад кулисите, които ще разкрият какво се случва отвъд сцената.

Софийската опера и балет се включва в инициативата с „Мечо Пух“ (11.00 ч.) и „Зелената птица“ (16.00 ч.). По традиция Театър-лаборатория „Алма Алтер“ предлага програма с вход свободен в 18.00, 19.30 и 20.30 ч. Премиерно заглавие ще има в Университетския театър на НБУ – „Целувайки умирам“ (15.00 ч.) и още три представления в различни часове: „11 първи стъпки“ в 17.30, Playback театър в 18.00 ч. и “Птици“ в 20.00 ч. Програма с 4 събития предлага НАТФИЗ – две представления в драматичния театър: „Уморените коне не ги убиват, нали“ и „Вик на прокълнати“, кукленото представление „Аз те обичам, ти си върхът. А сега… промени се“ и прожекция на документалния филм „Ахав беше тук: размисли за „Моби Дик“. Дебютният филм на режисьора Тош Личев е „любовно писмо към театъра и размишление върху артистичното наследство, като извайва по необикновен начин моментите на съмнение и вдъхновение, улавяйки единствената по рода си алхимия, която превръща творческата борба в нещо, наподобяващо божественото“. Началният час на прожекцията е 21.00 ч. в аулата на НАТФИЗ, а входът е свободен до изчерпване на капацитета на залата.

Представления в стандартен и нестандартен час в София ще има и в още десетки локации, сред които са Малък градски театър „Зад Канала“, Младежки театър, театър „Възраждане“, Театрална работилница „Сфумато“, Музикалния театър, Дом на културата „Средец“, Дом на културата „Красно село“, театър „Азарян“, Открита сцена „Сълза и смях“, сцена „Дерида“, студио „Tеатрална шапка“, I am studio, HaHaHa Impro Palace, ШиЗиПро театър и др.

В Пловдив Нощта започва от сутринта с представления в Кукления театър, а в 16.00 ч. ще има разходка в Музея на драматичния театър. 19.00 ч. е началният час на 4 представления („Тримата крале“ – премиера в Кукления театър, „Пропуснато повикване“ в театър „А‘парт“, „Запознай ме с вашите“ в Дом на културата „Борис Христов“ и „Елизабет или кралицата девственица“ в Драмата). Възпитаниците на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства ще представят „Глупаци“ в 21.00 ч., входът е свободен. И в Бургас младите театрали от Училището за музикално и сценично изкуство са подготвили поетично-театрална програма и интерактивна изложба с вход свободен. Тридневна програма за Нощта ще има във Варна с пет събития, едно от които е отворени врати в Драматичния театър. Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, се включва с три представления – в 11.00 ч. „В небето, морето и гората“, в 15.00 ч. „Хензел и Гретел“, а в 19.00 ч. „Танцът Делхи“. А в Симитли по традиция всички постановки ще са с вход свободен. Редица събития ще се състоят и в останалите градове домакини – Русе, Благоевград, Габрово, Кърджали и Пазарджик.

Платформата „Европейска нощ на театрите“ обединява всички, които имат отношение към театъра и сцената за създаване и показване на качествено театрално изкуство без граници, езикови, религиозни или етнически бариери. В основата на инициативата стоят срещата, диалогът и споделеното време.

Зад идеята стои Елеонора Роси (Франция), но пилотно проектът стартира през 2008 г. в Хърватска, иницииран от Children’s Theatre Dubrava и Šibenik Theatre. Форматът събира хиляди почитатели и зрители. Само година по-късно се превръща в национално събитие, в което участват почти всички значими хърватски театри и театрални трупи. Поетапно към инициативата се включват Босна и Херцеговина, Черна гора, Словакия, Австрия, Словения, Финландия, България, Белгия, Сърбия и Чехия.