Нощни персонажи грейват в ноар стилистика в метростанциите на София

15 обичани български артисти застанаха пред обектива на фотографа Драгомир Спасов, за да се превърнат в част от емблематичните #НощниПерсонажи на 13-ото издание на европейската Нощ на театрите у нас. Черно-белите кадри буквално и символично по време на кампанията се развиват в тийзър видеа, предшестващи филма, който ще се появи в навечерието на Нощта в социалните мрежи и на ексклузивно място в центъра на столицата. Сюжетът на фото и видео разказите е ситуиран в емблематичен нощен бар – The Scene, в София. Датата е 15 ноември.

Главните герои във фото и видео поредицата са младият режисьор Боян Крачолов, актьорите Юлиан Вергов, Владимир Пенев, Теодора Духовникова, Дарин Ангелов, Христо Петков, Ованес Торосян, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Константин Еленков, Боряна Братоева, Мартин Димитров, Ивана Крумова, примабалерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев.

Нощните персонажи ще бъдат показани само онлайн и на мониторите на метростанциите в София. От 2023 г. Нощта на театрите започва своята т. нар. „Зелена програма“ за намаляване на въглеродния отпечатък и организаторите се обединяват около решението фотосите да не бъдат отпечатвани на хартиен носител, а да се представят единствено в дигитален формат.

През 2025-а Нощта на театрите ще отбележи своята 13-а година в България. Програмата със събития ще предложи както представления на живо, така и съпътстващи активности, 4-часово Live студио от София, срещи с творци, изложби, пърформанси в различни часове от съботния ден в десетки локации в няколко български града. Европейската инициатива Нощ на театрите е част от Календара на културните събития за 2025 г. на Столична община и се реализира с партньорството на Министерството на туризма и с финансовата подкрепа на Министерството на културата.