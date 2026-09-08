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Нощта на театрите води „Крале и шутове“ из градовете на България

14-ото издание на европейската инициатива ще се състои на 21 ноември

Днес, 14:17
Боряна Братоева с царствено-шутовска "корона" в тематичната фотосесия.
SHOOT productions
Боряна Братоева с царствено-шутовска "корона" в тематичната фотосесия.

На 21 ноември театърът отново ще има своята Нощ: за 14-а поредна година Нощта на театрите ще събере на едно място спектакли, изложби, пърформанси и множество други културни събития и срещи в няколко български града. Инициативата по традиция се провежда всяка трета събота на ноември в десетки държави в Европа.

Мотото на тазгодишното българско издание е “Крале и шутове“. Темата е вдъхновена от света на Шекспир и от театъра като пространство, в което ролите могат да се разменят, короните – да паднат, маските – да се свалят, а смехът да се превърне в прозрение.

“Мотото „Крале и шутове“ сякаш напомня, че театърът винаги е бил място, в което властта, човешките слабости и абсурдът могат да бъдат видени от друг ъгъл. Понякога шутът е този, който казва истината, а кралят – онзи, който трябва да я чуе. Именно тази свобода на театъра да задава въпроси, да размествa ролите и да ни кара да погледнем себе си с други очи стои в основата на тазгодишната Нощ“, споделят организаторите.

Едни от най-популярните български творци застават с лицата си зад инициативата като нейни посланици. Сред тях са режисьорът Диана Добрева, драматургът Александър Секулов, актьорите Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Константин Еленков, Мартин Димитров, Ованес Торосян, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова и Алена Вергова, примабалерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев. Те ще бъдат част от традиционното Live студио на Нощта, както и от емблематичния фотографски проект „Нощни персонажи“, който всяка година създава свой визуален портрет на българската театрална сцена.

За изминалите 13 издания повече от 750 000 зрители са станали част от Нощта на театрите в България. Инициативата се превърна в един от най-мащабните културни проекти у нас, намерил място и в Календара на събитията на Столична община. Реализира се с творческата подкрепа на creative production studio SHOOT.

Зад идеята за Европейската нощ на театрите стои Елеонора Роси, театрален режисьор, актриса и преподавател по драма в Театралната консерватория в Льо Ман, Франция. Нейният концептуален план LA NUITÉE-THE INTERCULTURAL NIGHT OF EUROPEAN THEATER поставя началото на Нощта – събитие, посветено на многообразието и развитието на европейския театър.

Mеждународната инициатива обединява театрални компании и културни организации от различни европейски държави. Основната ѝ мисия е да представя театралната креативност във всичките ѝ форми, да развива и разширява публиките и да насърчава обмена на идеи и опит между творци и културни организации.

 

Драматургът Александър Секулов
SHOOT productions Драматургът Александър Секулов
Луиза Григорова-Макариев
SHOOT productions Луиза Григорова-Макариев
Алена Вергова
SHOOT productions Алена Вергова
Ованес Торосян
SHOOT productions Ованес Торосян
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Ключови думи:

Нощ на театрите, Нощни персонажи

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