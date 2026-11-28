Документален репортаж, философска драма, кадри от международната хроника, танци на самоиронизиращи се герои и очарованието на двама талантливо прохождащи актьори – Игор Коробко и Николай Бакърджиев, са елементите в амалгамата на успешния театрален експеримент „Поема за хлебарките“ по текстове на Фьодор Достоевски, Франц Кафка и Хайнер Мюлер. Алхимикът на тази предизвикателна сплав е младият режисьор Рафаел Бижев, ученик на проф. Иван Добчев, който с проекта си спечели една от наградите на Малък сезон 2026 на „Сфумато“ и така получи правото да го качи на сцена в големия сезон на театралната работилница. Тази еклектика е впрегната във формулирането на изстрадан от поколения мислители въпрос – хлебарка ли е човекът? – и в търсенето на още по-трудните възможни отговори. Освен всичко друго – тя прави леко и забавно лутането около тях, което по дефолт би могло да бъде доста тегаво и мрачно.

Изследването на „хлебарките“ започва в спектакъла с автентичен архивен кинопреглед от времето на соца, прожектиран по телевизора, в който новодомци в някой от панелните квартали на столицата между другото коментират и появата на насекомите из тяхната обител. Бихме могли да предположим, че тук символика няма – хлебарките са си просто хлебарки в еднотипните сиви блокове, но видеото завършва с намек за нещо тайнствено, фантазно, може би свръхестествено?...

След кратко въведение за ролята на изкуството (по изключение – кратък цитат от есе на Гео Милев), в което актьорите дискретно вмъкват и по някой детайл от личната си биография, веднага идва ред на най-силния и доминиращ фрагмент в структурата на представлението: диспута между Родион Разколников (Николай) и следователя Порфирий Петрович (Игор), в който студентът убиец на бабичката лихварка разгръща своята философия в пълния ѝ блясък. А именно, че личностите с висока мисия в живота и света биха имали право дори да убият, ако някой застане на пътя за осъществяване на идеите им. Защото те са малцина и избрани, а останалите са безполезна маса, излишен баласт, с други думи – хлебарки (при Достоевски – въшки). Целият артистизъм и плам, Бакърджиев се хвърля в защита на своя персонаж, докато Коробко-Порфирий с изтънчената си интелектуална ирония непрекъснато подрива арументите на опонента си… За фон на спора им на моменти служат тв кадри от съвременни политически събития или знакови държавни личности от близкото минало, което сродява прозренията на Достоевски и неговите герои със злобата на днешния ден: войни, насилие, масови убийства, геноцид… – често оправдавани с добри и разумни каузи. И все пак човек за човека не е хлебарка – щом има доблестта най-малкото да си постави този въпрос. А убийството не може да бъде оневинено с никакви идеи. Вярвал го е класикът, младият екип на постановката също иска да го докаже.

Следващият откъс във фрагментарната постройка на спектакъла е еманация на разказа за най-прочутата хлебарка в литературата: Грегор Замза от „Преображението“ на Кафка. Докато при Разколников вменяването на статут на хлебарка е насочено навън, към другите, безличните и ненужните, към които той самият очевидно не се причислява, то в метаморфозата на Грегор Замза „хлебарстването“, унизяването и обезличаването са насочени навътре, саморазрушително към себе си. Разбира се, не и без помощта на бездушното общество. Грегор е семпъл чиновник, с банално и нерадостно професионално и лично битие, който се гъне зад вратата в страх от прокуриста на фирмата, дошъл да обследва неявяването му на работа. Още по-погубно е, че той не може да достигне и до сърцата на най-близките си, които са се отчуждили и се отвращават от него. Как такъв човек да не се превърне в собствените си очи в противна хлебарка?!...

А самото произнасяне на името на третия автор, Хайнер Мюлер, с немско произношение, звучащо като команда на някой групенфюрер, сякаш извиква колективната представа за концентрационните лагери, където стотици хиляди са превърнати в дим от екарисажа и в едно от най-мрачните извращения в човешката история животът им не е бил по-ценен от този на безпомощно насекомо… Просто асоциация.

Известната композиционна неравностойност с напредването на спектакъла все повече се компенсира със закачката, с още по-активната хореографска партитура – дело на Павел Тодоров, с музиката на Дамян Михайлов и най-вече – с очевидното удоволствие, с което двамата колеги споделят сцената под режисурата на техния връстник Рафаел Бижев. Николай Бакърджиев и Игор Коробко и са завършили куклено актьорско майсторство в НАТФИЗ, само че в различни класове и години; Николай сега е в екипа на Столичен куклен театър, а Игор – в Младежкия.

И както казва и Бертолт Брехт: Mann ist Mann – човекът си е човек. Не е хлебарка. Не е безидеен, безличен, банален и бездушен болт в механизма. Поне в този спектакъл на сцена „Ъндърграунд“ в „Сфумато“, въпреки заглавието и някои от героите, със сигурност хлебарки няма… Следващото представление на „Поема за хлебарките“ е на 10 декември.