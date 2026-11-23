Кинорежисьорът Милко Лазаров е на последната права в подготовката за своя театрален дебют в "Сфумато". Създателят на "Ага" – един от най-високо оценените в международен план български филми през последните години, е насрочил премиерните представления на спектакъла си по пиесата "Арабска нощ" на германския драматург Роланд Шимелпфениг за 29 ноември и 9 декември.

Както "Сега" по-рано писа, в началото на септември Милко Лазаров проведе тридневен кастинг, за да селектира актьорския състав за първия си сценичен проект. Кандидатури бяха изпратили повече от 160 актьори, от които председателят на Съюза на филмовите дейци се спря на 40 души за първия кръг. От Театрална работилница "Сфумато" най-сетне разкриха избора му: в една от главните роли зрителите ще видят забележителния Леонид Йовчев. Редом с него на сцената ще бъдат Ивана Керанова, Дона Вълова, Борис Върбанов, Димитър Василев и Ахмет Исмаил. Сценографията е на Борис Далчев, а композитор е Емилиян Гацов-Елби. Светлинният дизайн е на Анна Янакиева. Преводът на пиесата на Роланд Шимелпфениг е на Боян Иванов.

"Театърът отдавна ме привлича като място, където всичко се случва тук и сега, без монтаж и без втори дубъл. В "Арабска нощ" открих текст, който е близо до темите в моите филми: самотата, тишината, тънката граница между реалното и въображаемото. Шимелпфениг пише почти като сценарист: героите сами описват какво виждат и какво правят. Това ми даде ключ за прочит на двата езика", споделя Милко Лазаров.

Героите на пиесата са на няколко метра един от друг, но всеки живее в собствената си история и говори повече на себе си, отколкото на събеседника си. Единственото общо между тях е жаждата, а тя е и надежда, отбелязва режисьорът. За него най-неочакван при прехода от киното към театъра се е оказал въпросът за вътрешното време на произведението. "В киното го моделирам в монтажа, а в театъра то принадлежи на актьора и на зрителя и всяка вечер се ражда наново. Няма близък план, който да насочи погледа: цялото тяло на актьора трябва да носи онова, което в киното разказва едно лице", изтъква Милко Лазаров, като добавя, че в този процес му се е наложило да се научи да се доверява повече и да контролира по-малко.

Ето какво още пише Милко Лазаров в режисьорския си текст към спектакъла: "Жилищен блок, гореща нощ, вода, която изчезва от горните етажи. Хората живеят един до друг и един над друг, чуват стъпките и сънищата си през стените, а всеки остава сам със своята жажда: за вода, за любов, за власт, за ред. Нощта ги събира под един покрив и ги разделя по-сигурно от всяка пустиня. Някъде в блока спи жена. Около съня ѝ, като около извор, се събират чужди съдби и вече не могат да излязат от него. Не е ясно кой сънува и кой е сънуван. Спомен, желание и страх се преливат един в друг, докато сънят стане по-истински от живота, а животът заприлича на приказка, която някой разказва, за да доживее до сутринта".

Водата не може да бъде задържана, както времето, както близостта между двама души. Тя тече през пръстите, изпарява се, връща се там, където никой не я чака. Който се опита да я хване, остава затворен зад стъкло: вижда другите, говори с тях, но не може да ги докосне. А някъде в стените продължава да шуми вода, съвсем близо и все така недостижима. И може би единственото, което ни свързва, е тази обща жажда, повдига многозначително завесата режисьорът.

"Арабска нощ" наблюдава хора, които обитават едно и също пространство, но остават затворени в собствените си сънища, спомени и представи. Поетична и многопластова, пиесата изследва самотата като едно от определящите преживявания на съвременния човек и крехката граница между видимия и невидимия свят.

Милко Лазаров е роден през 1967 г. в София. Завършил е филмова режисура в НАТФИЗ в класа на проф. Владислав Икономов. Режисьор е на игралните филми "Отчуждение" (2013), "Áга" (2018) и "Стадото" (2024).

Роланд Шимелпфениг е роден също през 1967 г., но в Гьотинген и е един от най-оборотните съвременни германски драматурзи. Пиесите му са поставяни в повече от 40 държави, включително на престижни сцени като Бургтеатър във Виена, Шаубюне и Дойчес театър в Берлин, Royal Court Theatre в Лондон, Кралския драматичен театър в Стокхолм и New National Theatre в Токио. Неговите драматургични произведения са многократно отличавани, а през 2016 г. авторът издава дебютния си роман. У нас са поставяни или публикувани на български „Преди/след“, „Посещение при бащата“, „Вечната Мария“, „Риба след риба“, „Жената от по-рано“, „Тук и сега“ и др.

Пиесата "Арабска нощ" прави премиера в Държавния театър в Щутгарт през 2001 г. Към днешна дата е преведена на 24 езика и е поставяна десетки пъти по целия свят.