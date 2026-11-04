"Няма по-завладяващ артист на сцената на MET от Соня Йончева"

С голям успех премина дебютът на българското сопрано със световна слава Соня Йончева в образа на Медея на сцената на "Метрополитън опера" в Ню Йорк. Операта на Луиджи Черубини бележи 13-та главна роля на примата в най-големия и престижен оперен театър в САЩ. Тя е на прага на своя общо стотен спектакъл в МЕТ, което я прави и българският артист с най-много роли и най-многобройни представления в историята на тази легендарна културна институция.

"В момента няма по-завладяващ артист на сцената на Метрополитън опера от Соня Йончева", пише Дейвид Салазар в специализираното издание Operawire. "Без никакво съмнение нейната Медея беше едно от най-пленителните самостоятелни артистични превъплъщения, които съм виждал на сцената на Метрополитън опера. Физическото ѝ присъствие и пластичност през цялата вечер бяха наистина изключителни. В крайна сметка Йончева предложи цялостно и съвършено артистично превъплъщение в една от най-трудните оперни роли – истинската същност на музикалната драма, в която музиката и театърът се сливат, за да създадат нещо наистина незабравимо и катарзисно.“ Оперният критик заключава: "Йончева е артист от най-висока класа и може би най-голямото име на сцената на Метрополитън опера през този сезон."

"Тя е родена за ролята на Медея. Ако търсите сирена, съблазнителка и магьосница – обърнете се към Соня Йончева. Толкова добра певица и актриса е, че човек почти би могъл да изпита съчувствие към кървавата вещица Медея. Успехът на спектакъла се дължеше на Соня Йончева – тя даде всичко от себе си – не остави нищо неизиграно, нищо неизпято“, анализира Джей Нордлингър в The New Criterion.

"Още с появата си тя подчини сцената на своята огромна вокална мощ и изключително драматично присъствие, създавайки изпълнение, което ще се превърне в стандарт", написа и Сюзън Стемпески в Bachtrack. "Тя беше толкова мощна, толкова вълнуваща и толкова завладяваща, че човек трудно намира думи, за да опише въздействието ѝ – освен да каже, че тя ослепяваше със своето присъствие", подчертава Ричард Сазанау в Broadway World. На свой ред за New York Classical Review Рик Пердиан изтъква: "Йончева пресъздава драматичната интензивност на Медея чрез фините детайли, а не чрез външна театралност. Гласовите ѝ багри преминават от топлота към леден гняв, а когато гласът ѝ се извисява над залата, предизвиква истинско възхищение." А според Сюзън Хол, автор в Berkshire Fine Arts: "В нотите ѝ проблясва сребриста нишка, подобна на ножовете и мечовете, с които борави. Един глас се превръща в два. Нежността, с която магьосницата пее за децата си, е толкова дълбоко въздействаща, че ни оставя неподготвени за тяхното убийство."

Българското сопрано влезе в ролята на Медея – най-популярния женски образ в световната митология и драматургия – за първи път през 2020 г. в Берлинската държавна опера и то в оригиналната версия на френски език (сегашната продукция в САЩ се изпълнява на италиански). Тогава критиката единодушно сравни изпълнението й директно с това на великата Мария Калас, която е еталон за ролята в историята на операта.

"С основание Соня Йончева може да бъде определена като най-добрата съвременна изпълнителка на изключително трудната роля на отмъстителката и убийца на собствените си деца – Медея. Според мен тя дори надминава Медея, изпълнявана някога от Калас", написа тогава Ингоберт Валтенбергер в Online Merker. "Йончева не подражава на Калас, макар някои фрази да напомнят за нея. Нейният тъмен глас притежава повече плътност, повече позитивизъм, повече любов... Тя отлично познава препратката към Калас, но създава нещо свое", подчерта Мануел Бруг в Die Welt. На свой ред Джерард Фелбер написа във Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Малко са оперите, които са толкова неразривно свързани със своята главна героиня, колкото тази. Йончева напълно оправдава това очакване – несъмнено вървейки по стъпките на Мария Калас..." А Йоаким Ланге допълни за Die Deutsche Bühne: "Българката Соня Йончева не се остави да бъде възпряна от непреодолимата сянка на Медея на миналия век – Мария Калас, а превърна това предизвикателство във вдъхновение за едно безкомпромисно превъплъщение, в което залага всичко."

Дълготрайно свързана с оперната сцена в германската столица, преди триумфалната си Медея в Ню Йорк Соня Йончева влезе в главната роля и на мащабната опера "Весталката" в Берлин с нова продукция, която откри творческия сезон и възроди друга легендарна роля на Мария Калас. До края на годината й предстои сценичен дебют в "Манон Леско" в Цюрихската опера и оперна гала в най-стария оперен театър в света – театро "Сан Карло" в Неапол – с Пласидо Доминго.

Кулминацията на артистичната ѝ година ще бъде нейният личен проект "Една светлина" в родината. Имерсивната коледна гала в зала "Арена 8888" в София на 20 декември ще събере общо 300 артисти на сцената. Ще прозвучат най-популярните коледни песни от цял свят, както и ще бъдат представени най-обичаните сцени от балета "Лешникотрошачката".