Соня Йончева пее с 300 артисти на Коледна гала

Йончева и Хиндоян за пръв път си партнират в студиен албум, а ще бъдат заедно и на Коледния концерт в зала "Арена 8888 София".

Соня Йончева събира над триста артисти, сред които повече от 100 деца, на коледна гала, наречена "Една светлина". Събитието е на 20 декември от 18 часа в зала "Арена 8888 София", информират от екипа на оперната прима. По думите им това ще е мащабен спектакъл за цялото семейство, в който сценичното изкуство се среща със съвременните визуални технологии. Освен Йончева, като солисти ще се изявят примабалерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, поп певците Мария Илиева и Орлин Павлов. Заедно с тях на сцената ще излязат артисти от Софийската опера и балет, както и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде дирижиран от маестро Доминго Хиндоян, новия музикален директор на операта в Лос Анджелис и съпруг на Соня Йончева.

"Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви. Визуалните ефекти ще се преплитат с музиката и танца, за да ви накарат да се почувствате част от историята", разказват от SY11 Events.

Спектакълът ще бъде в две части – "Коледен сън" с най-доброто от "Лешникотрошачката" и участието на Марта Петкова. Втората част – "Един свят", представя празничните песни на различни народи – България, Германия, Франция, Испания, САЩ, Южна Америка. "Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа", призовава Соня Йончева, която е и родена на светлия празник преди 45 години.

Този месец пък на пазара излиза Diptyque ("Диптих") – първият съвместен албум на Соня Йончева и Доминго Хиндоян, издаден от Onyx Classics и записан с Кралския филхармоничен оркестър на Ливърпул. Музиката на италианския композитор Джузепе Мартучи и на френския му колега Жозеф Кантелуб се превръща в интимен разказ за любовта, спомените и невидимите връзки между хората, споделят от екипа на певицата.

Особено събитие в албума е световният премиерен запис на симфоничната поема Vers la princesse lointaine ("Към далечната принцеса") от Жозеф Кантелуб. Вдъхновена от драмата на Едмон Ростан за недостижимата любов на един трубадур, творбата прозвучава за първи път в Париж през 1912 г., но впоследствие потъва в забрава. Нейното преоткриване започва с продуцента на албума – Андрю Корнал, който забелязва заглавието в каталога на композитора, без да успее да намери запис или публикувана пълна партитура. Следа към клавирно извлечение от 1930 г. отвежда до оригиналната ръкописна партитура, съхранявана днес от Wise Music.

Соня Йончева посвещава албума на своята преподавателка Даниел Борст. Вчера излезе първият сингъл от албума – La canzone dei ricordi, а на 16-и и 23-и октомври съответно предстоят Nocturnes и Triptyque.