Соня Йончева привлича фенове на класиката с безплатно DJ шоу

С вход свободен за всички почитатели на класическата и съвременна музика ще бъде първото участие в България на диджей Чарлз Б – на 23 август от 20 часа на пл. "Св. Александър Невски". С този жест българското сопрано със световна слава Соня Йончева и Столична община целят да предоставят достъп до магията на класическата музика, поднесена по модерен начин, на колкото се може повече хора.

Роден в Париж през 1997 г. под името Шарл Бербино, френският диджей и продуцент само за няколко години успява да се превърне в световна сензация благодарение на уникалната си концепция Classical Meets Techno ("Класиката среща техното"). Чарлз Б придобива популярност със своите интерпретации на Вивалди, Моцарт и Бетовен, превръщайки ги в мащабни спектакли, които достигат до милиони слушатели по света. Нестандартните му партита се провеждат на емблематични локации по цялото земно кълбо — като Великата китайска стена или пустинята в Мароко. По-рано тази година изнесе и напълно разпродадено шоу пред 100 000 души в Индия. Предстоящият спектакъл на Чарлз Б в София е наречен Unlimited ("Безграничен").

С неговия гастрол под открито небе се поставя началото на фестивала "Гала в София" 2026, който тази година ще се проведе в най-мащабната си форма досега – в три отделни вечери с разнообразна програма. На 25 август ще бъде изпълнена операта "Тоска" с гост световноизвестния тенор Йонас Кауфман и със Соня Йончева в главната роля, а концертът "Синя нощ" с виртуоза на цигулката Дейвид Гарет и отвово Соня Йончева ще бъде на 27 август. И на двете събития акомпанират хорът и оркестърът на Софийската опера, с диригенти съответно Григор Паликаров и Леонардо Сини.