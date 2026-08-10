Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Соня Йончева привлича фенове на класиката с безплатно DJ шоу

Чарлз Б ремиксира шедьоври на Вивалди, Моцарт и Бетовен в електронен ритъм

10 Авг. 2026

С вход свободен за всички почитатели на класическата и съвременна музика ще бъде първото участие в България на диджей Чарлз Б – на 23 август от 20 часа на пл. "Св. Александър Невски". С този жест българското сопрано със световна слава Соня Йончева и Столична община целят да предоставят достъп до магията на класическата музика, поднесена по модерен начин, на колкото се може повече хора. 

Роден в Париж през 1997 г. под името Шарл Бербино, френският диджей и продуцент само за няколко години успява да се превърне в световна сензация благодарение на уникалната си концепция Classical Meets Techno ("Класиката среща техното"). Чарлз Б придобива популярност със своите интерпретации на Вивалди, Моцарт и Бетовен, превръщайки ги в мащабни спектакли, които достигат до милиони слушатели по света. Нестандартните му партита се провеждат на емблематични локации по цялото земно кълбо — като Великата китайска стена или пустинята в Мароко. По-рано тази година изнесе и напълно разпродадено шоу пред 100 000 души в Индия. Предстоящият спектакъл на Чарлз Б в София е наречен Unlimited ("Безграничен").

С неговия гастрол под открито небе се поставя началото на фестивала "Гала в София" 2026, който тази година ще се проведе в най-мащабната си форма досега – в три отделни вечери с разнообразна програма. На 25 август ще бъде изпълнена операта "Тоска" с гост световноизвестния тенор Йонас Кауфман и със Соня Йончева в главната роля, а концертът "Синя нощ" с виртуоза на цигулката Дейвид Гарет и отвово Соня Йончева ще бъде на 27 август. И на двете събития акомпанират хорът и оркестърът на Софийската опера, с диригенти съответно Григор Паликаров и Леонардо Сини. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Соня Йончева, Гала в София

Още новини по темата

Соня Йончева откри Opera Open с първите "Тракийски награди"
24 Юни 2026

Дейвид Гарет сменя Хаусер в "Гала в София" на Соня Йончева
26 Апр. 2026

Лауреатка от "Опералия" повежда първите "Тракийски награди"
23 Март 2026

Соня Йончева създава Тракийски награди за класическа музика
02 Март 2026

Соня Йончева ще бъде Медея в "Метрополитън"
23 Февр. 2026

Соня Йончева води Йонас Кауфман и Хаусер на "Гала в София" 2026
02 Февр. 2026

Със Соня Йончева и "Ръченица" започва новата година в театър "Шанз-елизе"
05 Яну. 2026

Соня Йончева с 12-а роля в МЕТ и пред световен рекорд
25 Ноем. 2025

Грузинско мецосопрано и румънски баритон спечелиха "Опералия" в София (ГАЛЕРИЯ)
27 Окт. 2025

Пласидо Доминго и Соня Йончева избраха финалистите на "Опералия"
23 Окт. 2025

София събра за пръв път заедно на сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас
30 Авг. 2025

Соня Йончева посреща Виторио Григоло за "Гала в София"
28 Авг. 2025

Само един български глас стигна до финалите на "Опералия"
14 Юли 2025

Пласидо Доминго ще оценява млади гласове на "Опералия" в София
13 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки