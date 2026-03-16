Народният театър привлича младежта с билети по 5 евро

Кампанията на Народния е в сила на касите на театъра до 30 април, но важи за всички спектакли от репертоара му до края на сезона.

Театър с билет на цена от 5 евро – това предлага новата кампания на Народния театър „Иван Вазов“, насочена към младите зрители. С инициативата „18 – 25 по 5“ почитателите на Мелпомена на възраст между 18 и 25 години ще могат да посещават представления от репертоара на театъра на преференциална цена.

Кампанията „18 – 25 по 5“ е в сила до 30 април и важи за всички спектакли от афиша на Народния театър до края на сезон 2025/2026. Инициативата има за цел да насърчи интереса на младите хора към театралното изкуство и да направи срещата им със случващото се на сцената по-достъпна. Във възрастта между 18 и 25 години културните интереси се формират активно, но финансовите възможности често могат да бъдат бариера за редовно посещение на театър. С тази кампания Народният театър се стреми да улесни достъпа на младата публика до съвременно сценично изкуство и да създаде по-трайна връзка между новото поколение зрители и институцията, обясняват от първата ни трупа.

Програмата за следващите месеци включва както най-новите заглавия в репертоара, така и вече наложилите се като хитове в продължение на последните сезони.

Сред първите са спектакълът „Различният“ от Алексей Слаповски – дебютът на звездния актьор Любо Нейков на академичната сцена, класиката „Глембаеви“ по Мирослав Кърлежа в режисьорската интерпретация на хърватския корифей Ивица Булян с Теодора Духовникова, Деян Донков и Пламен Димов в главните роли, шпионският трилър „Бул териер“ – авторска постановка на Боил Банов и Ива Петрони, вдъхновена от големия италиански писател Алберто Моравия, „Жената-конбини“ – сценична адаптация на нашумелия роман на японката Саяка Мурата в режисьорския прочит на Марий Росен, „Последният час на Мерилин Монро“ под режисурата на Деян Донков с талантливата млада актриса Анна Кошко, предстоящата премиера на Диана Добрева „Малката Англия“ по романа на гръцката писателка Йоанна Каристиани и др.

Сред утвърдените фаворити в репертоара младите зрители ще могат да избират между „Венецианският търговец“ от Шекспир с режисьор Явор Гърдев и „Медея“ на Еврипид – спектакъл на световноизвестния Деклан Донелан, и двете с Радина Кърджилова, „Коварство и любов“ на Шилер – последната постановка на отишлия си миналия месец доайен на българския театър Асен Шопов, „Калигула“ от Албер Камю, „Моби Дик“ по Херман Мелвил и „Народът на Вазов“ от Александър Секулов – три режисьорски проекта на Диана Добрева, дългогодишния „ветеран“ в афиша – моноспектакъла на Валентин Ганев „Контрабасът“ по текст на Патрик Зюскинд, „Богът на касапницата“ от Ясмина Реза с режисьор Антон Угринов и звездите Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Александра Василева и Радена Вълканова в ролите и т.н.

Билети на преференциалната цена могат да бъдат осигурени само от касите на Народния театър, като при покупката се представя документ за самоличност, удостоверяващ възрастта.

С инициативата Народният театър „Иван Вазов“ продължава усилията си да разширява своята публика и да насърчава активното участие на младите хора в културния живот.