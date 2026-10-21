Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гергана Минкова вплита в картини спомени от Кападокия и Париж

Художничката открива самостоятелна изложба живопис в галерия „Нюанс“

Днес, 16:55
Художничката интерпретира света около себе си през своите емоции.
Художничката интерпретира света около себе си през своите емоции.

Изложба живопис, наречена „Вплетени пространства“, открива художничката Гергана Минкова в столичната галерия „Нюанс“ на ул. „Иван Денкогу“ 42. Вернисажът е утре, 22 октомври, от 18.00 до 20.00 часа, а изящните творби, вдъхновени от Кападокия и Париж,  могат да бъдат разгледани до 15 ноември.

Хармония от фрагменти, тишина и деликатни образи – такива са „Вплетените пространства“ на Гергана Минкова. Тя е автор, който изследва света около себе си и го интерпретира съвсем пряко през своите емоции. Произведенията ѝ са плод на почти заличеното разграничаване между образ и усещане. За предстоящата изложба Гергана Минкова е разработила по свой начин теми, свързани с конкретни географски места. Тя ги възприема като отправна точка, за да разгърне собствения си художествен език. Всички образи са условни, всички цветове са там с мисия да пресъздадат едно точно усещане, изживяно от художник в момент на съзерцание, обясняват изкуствоведите.

„В подготовката за изложбата в галерия „Нюанс“ над ежедневните ми мисли надделяха преживени моменти, образи и състояния от две пътувания. Толкова далечни и различни не само културно и географски, а и емоционално – Кападокия и Париж – контрастни, но заживели в хармония в мен. Неуловимите състояния на духа и усещането за време, оставили своя отпечатък върху личния ми свят по време на тези пътувания, силно ме вдъхновиха. В стремежа да ги уловя разказвам за пространствата и връзките между тях чрез моите нишки, които вплитам в платната. Отварям пред зрителите вратата към вътрешния ми диалог с тези спомени и привидения. Размишленията ми за връзката между усещанията, породени от тези две пътувания, остават в мен като едно ново емоционално място”, изповядва се художничката.

Гергана Минкова е родена през 1981 г. в Пазарджик. След като завършва Професионалната гимназия по текстил и облекло в родния си град, заминава за София, където в продължение на година учи живопис в частната академия "Жул Паскин". Година по-късно е приета в Националната художествена академия, специалност „Живопис“, в ателието на акад. Светлин Русев, проф. Иван Мирчев и проф. Десислава Минчева, и остава там до дипломирането си през 2007-а. Талантът ѝ бива забелязан още в ранните ѝ студентски години, по време на които получава седем престижни професионални отличия, сред които Голямата награда за живопис на фондация "Райна Кабаиванска" (2002). Оттогава има 13 самостоятелни изложби и многобройни участия в общи експозиции у нас и в чужбина. Гергана Минкова живее в София, но създава картините си в малко село близо до Панагюрище, където намира вдъхновение и хармония за вътрешния си свят.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , ,

Още новини по темата

Лицето е граница между видимото и невидимото в портретите на Васил Абаджиев
01 Окт. 2026
Милко Божков превръща кръговрата на деня и нощта в изкуство
25 Май 2026
Художничката Силвия Богоева потъва в безвремието на Венеция и Париж
20 Май 2026
Как рисува Калия Калъчева
01 Май 2026
Емоция и геометрия си дават среща в "Нюанс"
12 Март 2026
Картините на Мариана Маринова искат да е лято
29 Яну. 2026
„Жарава“ кани на огнен танц в галерия „Райко Алексиев“
23 Яну. 2026
Живописни шедьоври от три века слагат зимен акцент в "Нюанс"
07 Яну. 2026
Портретистът на артистичния свят представя "Избраните"
27 Ноем. 2025
„Късна есен“ бележи 110-годишнината на художничката Олга Вълнарова
12 Ноем. 2025
Двама иконописци озаряват с мир и святост галерия „Нюанс“
08 Ноем. 2025
Стилиян Дичев рисува модерния свят във формата на водата
06 Окт. 2025
Известен пловдивски художник открива изложба след осемгодишна пауза
07 Юли 2025
Гаро Мурадян се връща в паралелните светове от детството
24 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки