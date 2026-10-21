Гергана Минкова вплита в картини спомени от Кападокия и Париж

Изложба живопис, наречена „Вплетени пространства“, открива художничката Гергана Минкова в столичната галерия „Нюанс“ на ул. „Иван Денкогу“ 42. Вернисажът е утре, 22 октомври, от 18.00 до 20.00 часа, а изящните творби, вдъхновени от Кападокия и Париж, могат да бъдат разгледани до 15 ноември.

Хармония от фрагменти, тишина и деликатни образи – такива са „Вплетените пространства“ на Гергана Минкова. Тя е автор, който изследва света около себе си и го интерпретира съвсем пряко през своите емоции. Произведенията ѝ са плод на почти заличеното разграничаване между образ и усещане. За предстоящата изложба Гергана Минкова е разработила по свой начин теми, свързани с конкретни географски места. Тя ги възприема като отправна точка, за да разгърне собствения си художествен език. Всички образи са условни, всички цветове са там с мисия да пресъздадат едно точно усещане, изживяно от художник в момент на съзерцание, обясняват изкуствоведите.

„В подготовката за изложбата в галерия „Нюанс“ над ежедневните ми мисли надделяха преживени моменти, образи и състояния от две пътувания. Толкова далечни и различни не само културно и географски, а и емоционално – Кападокия и Париж – контрастни, но заживели в хармония в мен. Неуловимите състояния на духа и усещането за време, оставили своя отпечатък върху личния ми свят по време на тези пътувания, силно ме вдъхновиха. В стремежа да ги уловя разказвам за пространствата и връзките между тях чрез моите нишки, които вплитам в платната. Отварям пред зрителите вратата към вътрешния ми диалог с тези спомени и привидения. Размишленията ми за връзката между усещанията, породени от тези две пътувания, остават в мен като едно ново емоционално място”, изповядва се художничката.

Гергана Минкова е родена през 1981 г. в Пазарджик. След като завършва Професионалната гимназия по текстил и облекло в родния си град, заминава за София, където в продължение на година учи живопис в частната академия "Жул Паскин". Година по-късно е приета в Националната художествена академия, специалност „Живопис“, в ателието на акад. Светлин Русев, проф. Иван Мирчев и проф. Десислава Минчева, и остава там до дипломирането си през 2007-а. Талантът ѝ бива забелязан още в ранните ѝ студентски години, по време на които получава седем престижни професионални отличия, сред които Голямата награда за живопис на фондация "Райна Кабаиванска" (2002). Оттогава има 13 самостоятелни изложби и многобройни участия в общи експозиции у нас и в чужбина. Гергана Минкова живее в София, но създава картините си в малко село близо до Панагюрище, където намира вдъхновение и хармония за вътрешния си свят.