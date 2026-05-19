София организира "Bangaranga" парти за Дара

Днес, 07:29
ЕПА/БГНЕС

Столицата посреща Дара с голямо "Bangaranga" парти в центъра на града. Партито ще се проведе днес, 19 май, от 18:00 ч. на площад "Княз Александър I".

Програмата започва в 18:00 ч., а от 18:45 ч. БНТ ще излъчва събитието на живо, като сигналът ще бъде предоставен и на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Водеща на вечерта ще бъде Боряна Граматикова - ръководител на българската делегация за "Евровизия 2026" и водеща в БНТ. За настроението ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass с хитове на DARA, видеоклипове и специални кадри от кариерата ѝ. Поводът е двоен, тъй като певицата отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще бъдат показани ключови моменти от творческия ѝ път и победата във Виена.

Кулминацията на вечерта ще бъде появата на DARA на сцената, когато заедно с публиката ще бъде припомнен моментът на обявяването на България за победител в "Евровизия 2026". Финалът ще бъде изпълнение на живо на победната песен "Bangaranga".

Организаторите предвиждат засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще става през контролно-пропускателни пунктове, а няма да се допускат хора в нетрезво състояние, с оръжие, опасни предмети, пиротехника или дронове. За реда ще следят екипи на СДВР.

