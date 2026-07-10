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Липсата на лекари затвори отделения в болницата в Силистра

Опасяваме да не стане ефектът на доминото, казва кметът

Днес, 20:02
Според директора на МБАЛ-Силистра до кризата се е стигнало след публичната позиция на депутата Слави Василев, че в лечебното заведение има проблеми и е необходима смяна на ръководството.
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Според директора на МБАЛ-Силистра до кризата се е стигнало след публичната позиция на депутата Слави Василев, че в лечебното заведение има проблеми и е необходима смяна на ръководството.

След Карлово, Перник, Берковица, Враца и редица други градове, кадровата криза в здравеопазването застигна и Силистра. Три отделения затвориха в Многопрофилната болница за активно лечение в града, което поставя пред изпитание работата на единствената областна държавна болница, която обслужва пациенти от цяла Силистренска област, съобщи БНР.

Отделенията, които временно преустановяват дейност, са тези по педиатрия, по неврология и сектор "Ревматология". Изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васил Славов обясни, че причината е недостигът на лекари. "Голяма част от лекарите са подали молби за напускане. Съответно няма как да бъде съставен работен график и това налага временно затваряне на някои структури. Засега е временно, тъй като ние търсим постоянно нови лекари", споделя пред БНР директорът.

Решението е било обсъдено на работна среща в РЗИ-Силистра след проверка, възложена от Министерството на здравеопазването. Според Славов до кризисната ситуация и напрежението сред лекарите се е стигнало след подадените през март сигнали от председателя на Съвета на директорите Росен Димитров срещу управлението на болницата и след публично заявената позиция на народния представител Слави Василев, че в лечебното заведение има проблеми и е необходима смяна на ръководството. "Това е резултат от няколкомесечни събития. Това не е нещо, което е спонтанно взето като решение. Информацията за смяна на ръководството допълнително създаде несигурност в средата на работа", коментира д-р Славов.

На работната среща в РЗИ са участвали представители на общините в региона, лечебни заведения и ръководството на МБАЛ - Силистра. Кметът на Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не се отнася само до едно отделение. "Освен съдбата на детско отделение се оказва, че има и съдби на други отделения в МБАЛ - Силистра. Проблемите се задълбочават и се опасяваме да не стане ефектът на доминото - едно тръгва, второ тръгва. Това е болница, която обслужва не само община Силистра, а цялата област", казва той.

Кметът на Дулово Невхис Мустафа е заявил, че общинските болници в Дулово и Тутракан имат готовност да помогнат, но не могат да поемат целия поток пациенти. Според директора на РЗИ-Силистра д-р Пламен Илиев се обсъждат временни и дългосрочни мерки, включително организация за насочване на пациенти към други лечебни заведения, които могат да ги приемат. Възможността за транспортиране на пациенти обаче допълнително натоварва Центъра за спешна медицинска помощ, който също работи в условия на сериозен недостиг на кадри, коментира директорът му д-р Енчо Василев.

 

 

 

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Ключови думи:

Силистра, болница, лекари

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