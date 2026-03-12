Медия без
Още двама лекари са обвинени за смъртта на 6-годишното дете в Пловдив

Вече трима са медиците, които според прокуратурата са виновни за починалия в стоматологична клиника Ангел

Днес, 13:05
БНТ
Случаят с починалото дете доведе до масови протести в Пловдив

Още двама лекари са привлечени като обвиняеми за смъртта след стоматологични процедури на 6-годишният Ангел в Пловдив. Случаят, който е от април м.г., на няколко пъти предизвика масови протести в града.

"Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми още двама лекари – анестезиолог и стоматолог, по досъдебното производство,  образувано за смъртта на 6-годишно дете, починало при стоматологична интервенция в клиника в гр. Пловдив на 4 април 2025 г. Повдигнато е и ново конкретизирано обвинение на лекар – анестезиолог, привлечен като обвиняем по същото дело на 3 юни 2025 г., съобщава държавното обвинение

Спрямо двамата анестезиолози е повдигнато обвинение за това, че на 04.04.2025 г. в гр. Пловдив, в болнично заведение, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - лекарска професия при независимо съпричиняване, са причинили смъртта на 6-годишно момче.

Повдигнато е обвинение и спрямо лекар – стоматолог, за това, че на 04.04.2025 г., е провел лечение на 6-годишното пострадало дете, в нарушение на установения от закона ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина.  

Обвиненията по досъдебното производство са повдигнати след като в Окръжна прокуратура-Пловдив е направен задълбочен и детайлен анализ на постъпилото заключение на назначената седморна комплексна съдебномедицинска експертиза за причините за смъртта на 6-годишното дете в болнично заведение в гр. Пловдив, добавят от държавното обвинение..

По досъдебното производство продължават да се извършват действия по разследването. 

През юни м.г. прокуратурата обяви, че е привлякла анестезиолог с инициали П.М.. Обвинението срещу него е, че е нарушил общите правила за добра медицинска практика, не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването, симптомите и провел лечение, което не било безопасно и качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите, се казва в обвинението.

Трагедията стана през април, а след това в Пловдив се проведоха протести. В началото на май близки, приятели, роднини и много пловдивчани се събраха пред частната клиника,  където почина 6-годишния Ангел. Протестиращите настояха да влязат в клиниката, но полицейски кордон ги спря.

Със скандирания "Убийци" и "Искаме съд" разгневените хора започнаха да хвърлят бутилки с вода и счупиха едно от стъклата на входа на клиниката. "Искаме да излязат стоматоложката и анестезиолога и да ни обяснят какво направиха, че детето ни си отиде", казаха тогава родителите на починалото момче.

