Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Недоволни от сметките за ток блокираха границата при Силистра

Днес, 13:35

Недоволство срещу високите сметки за ток изкара жители на Силистра на протест. Те блокираха граничния пункт на сухоземната граница между България и Румъния, предаде "Нова тв".

Демонстрацията се провежда на самата граница, след като по-рано недоволни организираха два протеста пред сградата на електроразпределителното дружество „Енерго-Про“ в града, но, по думите им, не са получили отговор на поставените въпроси.

Част от събралите се граждани раздават и подготвени жалби, които желаещите могат да подадат до дружеството. Така протестиращите се надяват повече хора официално да сигнализират за проблемите със сметките. Хората на място разказват, че начислените суми за електроенергия са се увеличили не с проценти, а в пъти спрямо предишни месеци.

Недоволството в Силистра се очаква да продължи и по-късно днес с протестно шествие по улиците на града.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Силистра

Още новини по темата

Обилен дъжд наводни Силистренско
06 Май 2025

Борисов: Кметове на Доган искат да преминат към ГЕРБ
10 Апр. 2025

Не е шега: Силистренската селищна система протестира за Шенген
21 Дек. 2022

МВР разкри канал за трафик на много скъпи крадени коли

05 Дек. 2022

Въпреки полицейските акции: Отново тръгна търговията с вот

11 Юли 2021

Изборите родиха забавни парадокси
09 Апр. 2021

Обрат: Прокуратурата вече търси кой подхвърли дрога на журналист
10 Март 2021

Обиск в детски център Биберон съвпадна с визита на Гешев в Силистра
11 Авг. 2020

Прокуратурата издирва кой е бил в Банско, Пампорово и Боровец
18 Март 2020

Нерегламентирана площадка за отпадъци е разкрита край Силистра
16 Февр. 2020

Протест блокира граничния пункт в Силистра
16 Февр. 2020

Подновяват издирването на изчезналото във водите на Дунав момче
19 Юни 2019

МВР се извини на родителите на пострадалите деца в Силистра
03 Юни 2019

Майката на обгореното дете в Силистра ще търси възмездие от МВР
03 Юни 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?