Зеленски: Украйна няма да отстъпи територии на окупатора

Трябва ни реален и продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва, каза украинският президент

Днес, 09:14
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски Телеграм
Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски направи сутрешно обръщение, в което заяви, че Украйна не смята да отстъпва никакви свои територии.

"Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой не може и няма да отстъпва от това. Украинците няма да дават своя земя на окупатора", каза той.

"Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното - продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва", каза президентът.

Обръщението очевидно е отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че се преговаря за "обмен на територии" между Русия и Украйна, който ще сложи край на войната. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Според множество публикации в западните мрежи Русия е предложила да замрази конфликта по сегашната линия на фронта, ако Украйна се оттегли от цялата Донецка и Луганска област, които руските войски не могат да окупират вече три години. Те дори не са стигнали до най-укрепените украински района - Славянск, Краматорск, Константиновка, Северск, Лиман, дори Покровск. Изобщо не е ясно кои територии трябва да върне Русия на Украйна и как тя се отнася към това. Тя е окупирала част и от Запорожка и Херсонска област и настъпва, без особен успех, в Сумска и Харковска области. 

Веднага след като пратеникът на Тръмп - Стив Уилкоф, уведоми европейските партньори за предложението на Москва, Зеленски също разговаря с тях. Преди срещата на Тръмп с Путин, през уикенда, се очаква да има разговор на всички партньори с Украйна в Лондон.

Ключови думи:

мирни преговори, Володимир Зеленски, Владимир Путин, Доналд Тръмп

