Зеленски: Украйна няма да отстъпи територии на окупатора

Украинският президент Володимир Зеленски направи сутрешно обръщение, в което заяви, че Украйна не смята да отстъпва никакви свои територии.

"Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой не може и няма да отстъпва от това. Украинците няма да дават своя земя на окупатора", каза той.

"Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното - продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва", каза президентът.

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 9 август 2025 г.

Обръщението очевидно е отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че се преговаря за "обмен на територии" между Русия и Украйна, който ще сложи край на войната. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Според множество публикации в западните мрежи Русия е предложила да замрази конфликта по сегашната линия на фронта, ако Украйна се оттегли от цялата Донецка и Луганска област, които руските войски не могат да окупират вече три години. Те дори не са стигнали до най-укрепените украински района - Славянск, Краматорск, Константиновка, Северск, Лиман, дори Покровск. Изобщо не е ясно кои територии трябва да върне Русия на Украйна и как тя се отнася към това. Тя е окупирала част и от Запорожка и Херсонска област и настъпва, без особен успех, в Сумска и Харковска области.

Веднага след като пратеникът на Тръмп - Стив Уилкоф, уведоми европейските партньори за предложението на Москва, Зеленски също разговаря с тях. Преди срещата на Тръмп с Путин, през уикенда, се очаква да има разговор на всички партньори с Украйна в Лондон.