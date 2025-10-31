Украйна е унищожила руска ракета "Орешник"

Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк заяви, че украински служби са унищожили една от трите руски балистични ракети със среден обсег „Орешник“ на територията на Русия.

„Досега никога не сме споменавали това публично. Но можем да кажем, че една от трите ракети „Орешник“ беше успешно унищожена на тяхна територия – на полигона Капустин Яр (ракетен военен полигон в Русия) – от силите на ГУР, СБУ и СВР. Унищожението беше сто процента успешно, операцията беше изключително успешна. За това беше докладвано единствено на президента на Украйна, а също така знаеха и няколко президенти на други държави“, заяви Малюк по време на брифинг с президента на Украйна Володимир Зеленски.

По думите му операцията е била проведена „в момент, когато названието „Орешник“ още изобщо не беше известно в широки кръгове“.

„Това стана по времето, когато името „Орешник“ не се използваше публично. А и руснаците тогава все още не заплашваха с тези ракети. Ако не се лъжа, това беше през лятото на 2023 година“, добави ръководителят на СБУ.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, след като изслуша Малюк, заяви, че по онова време руските войски са разполагали с три ракети „Орешник“, като една от тях е била използвана за удар по военния завод „Южмаш“ в Днипро на 21 ноември 2024 г.

Ръководителят на Службата за външно разузнаване на Украйна Олег Ивашченко, който присъства на срещата със Зеленски и Малюк, отбеляза, че Русия тази година е могла да произведе още три ракети „Орешник“.

„И е планирано [производството] всяка година да достига до шест“, добави Ивашченко.

Днес президентът на Беларус Александър Лукашенко заплаши, че "заедно с Путин можем да праснем враговете с "Орешник".

„Искам те [опонентите в чужбина] да разберат, че можем да ги праснем, ако стане лошо. Ето — ще седнем с Путин, ще вземем решение и ще ви праснем. Затова не си го търсете“, — каза той. Също така Лукашенко заяви, че ракети „Орешник“ ще бъдат на бойно дежурство в Беларус през декември.