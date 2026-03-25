Украйна блокира износа на руски петрол през Балтийско море

В нощта на 25 март украински безпилотни летателни апарати са атакували морското пристанище Уст-Луга в Ленинградска област, съобщи губернаторът на региона Александър Дрозденко. По предварителни данни няма пострадали. На територията на пристанището е възникнал пожар.

Уст-Луга е най-голямото руско пристанище на Балтийско море и второ по големина в страната след Новоросийск на Черно море. Горивните терминали на Уст-Луга изнасят за износ нефт, дизел, мазут, авиационен керосин и газьол.

Според данни на Reuters, износът на петрол през пристанището през 2025 г. е бил около 700 хил. барела на ден, а общият износ на нефтопродукти е достигнал 32,8 млн. тона.

Drones attacked the port of Ust-Luga in Russia’s Leningrad region.



Preliminary reports say the NOVATEK Ust-Luga plant was hit.



The facility processes stable gas condensate - a byproduct of oil and gas production - and exports petroleum products to international markets. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 25 март 2026 г.

Два дни по-рано украински дронове атакува най-голямото нефтено пристанище на Русия на Балтийско море - Приморск. В резултат доставките на петрол за външни пазари са били временно спрени както през Приморск, така и през Уст-Луга, въпреки че за атака с дронове срещу второто пристанище официално не беше съобщено.

Ударите с безпилотни апарати по нефтената инфраструктура на Русия затрудняват възможността на Москва да печели от глобалната енергийна криза, предизвикана от военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязват източници на Reuters.

Преди това на атаки с дронове нееднократно е попадало и пристанището Новоросийск, което в момента изостава от графика за товарене с около 10 дни. В резултат общият износ на петрол от пристанищата на Балтийско и Черно море през март може да спадне до 1,7 млн. барела на ден - най-ниското ниво от началото на войната.