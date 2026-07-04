Украински дронове удариха петролния терминал в Санкт Петербург

Excilеnova+ Петролният терминал в Санкт Петербург бе подложен на атака за втори път за месец

Украински дронове атакуваха "Петербургския нефтен терминал", който се използва за прехвърляне на нефт и петролни продукти между жп, тръбропроводен и морски транспорт. Над него се издига гъст дим, съобщиха Телеграм каналите. И публикуваха снимки и видео.

На някои от видеата горят резервоари, на други - жп цистерна.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че има опасност от атака с дронове и е възможно да бъде забавен мобилният интернет. "Свалени са 67 дрона. Бойната работа продължава", написа той в 8 часа сутринта.

Губернаторът на Санкт Петербург изобщо не се обади.

Това е втората атака за месец към този терминал. На 3 юни, в деня на откриването на Петербургския международен икономически форум, той бе ударен пак, като имаше и пострадали.

На територията на "Петербургския нефтен терминал" има 21 резервоара за съхраняване на нефтопродукти. През него могат да се транспортират до 12.5 млн. тона годишно. Терминалът е обявен за предприятие от стратегическо значение за осигуряването на безопасността на Русия и от 2000 г. е включен в списъка на естествените монополи. Оборотът му за 2024 г. е 8.6 млрд. рубли, а печалбата - 5.8 млрд. рубли.

Терор

За разлика от Украйна, която атакува стратегически предприятия, но се старае да няма жертви и пострадали, руската армия продължава своя терор срещу мирните украински градове. Само снощи атакувани с бомби, дронове и ракети Суми, Запорожие, Херсон и Харков. Известно е за поне 8 убити и над 70 ранени, сред които много деца.