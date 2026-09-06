Уиткоф и Къшнър целят пробив в преговорите с Русия и Украйна преди зимата

Стив Уиткоф, пратеникът на Доналд Тръмп, определи първия кръг от преговорите в Киев като съдържателен. „Това бяха важни, съдържателни преговори и това ни вдъхва оптимизъм“, цитират западни медии думите му, изречени в украинската столица.

Приключи първият кръг от преговорите между украинското ръководство и пратениците на американския президент Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър, съобщава Укринформ.

От украинска страна участваха Володимир Зеленски, началникът на кабинета му Кирил Буданов, ръководителят на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров и ръководителят на парламентарната фракция на партията „Слуга на народа“ Давид Арахамия.

President Zelenskyy stressed the need for a just peace following the first round of talks with U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner, emphasizing that Ukraine’s goal is not simply to end the war, but to secure a peace that will prevent Russia from invading Ukraine again.… https://t.co/HDCMfy0P0v pic.twitter.com/P56Tu8t5Uf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 6 септември 2026 г.

Както вече бе съобщено, съветници по националната сигурност на лидерите на Великобритания, Франция и Германия пристигнаха в Киев, за да участват в преговорите

Вчера Джаред Къшнър и Стив Уиткоф прекараха в Кремъл три часа в преговори с Владимир Путин. Подробности от срещата не станаха известни. Руските медии твърдят, че Путин е показал неотстъпчивост.

По време на преговорите с украинското ръководство в Киев на 6 септември пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заявиха, че възнамеряват да разработят „обновено мирно предложение“ във взаимодействие и с двете страни в руско-украинската война. Това съобщи пред Axios източник, участвал в разговорите.

„Ситуацията може да се промени към по-добро, ако всички заинтересовани страни предприемат съответните стъпки“, заяви източникът, като отбеляза, че срещите на Уиткоф и Къшнър с президента Володимир Зеленски и други представители на украинското ръководство са „преминали добре“.

По време на срещата с представителите на Тръмп украинският президент е обсъдил мерки за подготовката на страната за продължаване на войната през зимата, съобщи източник, запознат с хода на разговорите. По думите му Къшнър и Уиткоф са подчертали, че искат да постигнат пробив в преговорите преди настъпването на зимата.

Според Axios американските пратеници са се срещнали два пъти със Зеленски и неговите съветници. В трета среща са участвали и съветниците по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия.

След втората среща с украинския държавен глава Къшнър и Уиткоф заявиха, че са „окуражени от съдържателната дискусия“ и се надяват на по-нататъшен напредък.