Турция реагира остро след руската атака срещу турски кораб в Черноморск

Турция реагира остро, след като руска ракета целенасочено удари турски търговски кораб на пристанището в Черноморск. Турското външно министерство призова за незабавно прекратяване на войната в Украйна. В изявлението се посочва, че екипажът и шофьорите на камиони на борда на кораба не са пострадали при пожара. Министерството на външните работи заявява, че атаката е знак, че тревогите на Турция, които са свързани с пренасянето на войната в акваторията на Черно море, сигурността и свободното корабоплаване, са уместни.

В петък Русия атакува с ракети и дронове две големи морски пристанища в Одеска област – Одеса и Чорноморск. Кадри от украинската Държавна служба за извънредни ситуации показват, че руският удар е бил насочен към товарния кораб CENK T, който е собственост на турската компания Cenk Shipping RoRo. Корабът плава под панамски флаг и извършва редовно курсове между турски и украински пристанища, пише The Insider. Преди атаката CENK T е плавал от Карасу, Турция, с курс към румънското пристанище Сулина. Корабът е превозвал контейнери от AKSA, голям турски производител на дизелови, бензинови и газови генератори и електроцентрали.



Атаковане росією судно Cenk у порту Чорноморська йшло з турецького порту Карасу до Румунії. Власник судна – турецька поромна компанія Cenk Shipping RoRo Group, яка перевозить вантажівки та причепи. Судячи з фото та відео в мережі, на судно завантажили фури. pic.twitter.com/ePc4kZTveZ — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) 12 декември 2025 г.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че ударът по гражданския кораб няма военно значение и показва продължаващите атаки на Русия срещу гражданската инфраструктура. Руските власти не коментираха удара.

Руски атаки са повредили общо три плавателни съда с турски собственици в пристанища в района на Одеса, Южна Украйна, заяви за Ройтерс по-рано днес говорител на украинските военноморски сили.

Атаката предшестваше среща на руския президент Владимир Путин с турския му колега Реджеп Ердоган, който предложи Русия и Украйна да обявят мораториум върху атаките срещу пристанища и енергийни съоръжения. Не е ясно какво е отговорила руската страна.

„Президентът Ердоган заяви, че усилията, насочени към прекратяване на украинско-руската война чрез установяване на справедлив и траен мир, са от голяма стойност, отбелязвайки, че ограничено прекратяване на огъня, насочено предимно към енергийни съоръжения и пристанища, би могло да бъде полезно“, съобщи турската информационна агенция Anadolu, позовавайки се на пресслужбата на Ердоган.