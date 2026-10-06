Горящ танкер затъмни небето над Сочи

Мащабен пожар избухна тази вечер на плавателен съд в Черно море край руския град Сочи. От брега се виждат силни пламъци и огромен стълб гъст дим, който според очевидци се издига високо над морето и се вижда на десетки километри. Местни жители съобщават, че димът е започнал да покрива небето над централната част на Сочи.

Руското министерство на транспорта потвърди тази вечер, че горящия плавателен съд е танкера „Aframax Rio“, плаващ под флага на Либерия. Той е превозвал суров нефт от Новоросийск за Индия и е бил натоварен почти до краен предел. Капитанът е успял да поиска евакуация за 23-мата членове на екипажа, граждани на Индия.

Очевидци твърдят, че преди избухването на пожара не са чули силни взривове. Това обстоятелство засега не позволява да се направи заключение дали става дума украинска атака, за техническа авария, възпламеняване на гориво или друга причина. Официалните руски власти към момента не са обявили причина за инцидента.

Това е поредният инцидент с кораб в Сочи. На 3 септември украинските военноморски сили заявиха, че техен безпилотен катер е поразил руския кораб за поддръжка NEFRIT в пристанището на Сочи. В района е избухнал взрив и се е издигнал голям стълб дим. На 9 септември пристанището на Сочи отново беше атакувано с морски безпилотни апарати. Руските власти съобщиха за множество ранени и повреди по крайбрежната инфраструктура.