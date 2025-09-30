Волейболистите кацнаха в София с правителствения самолет

Националният отбор на България по волейбол се завърна в страната след историческото си представяне на световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали. Състезателите и треньорският екип кацнаха на летище "Васил Левски" в София с ВИП полет от Истанбул днес в 10:00 ч.

Избраниците на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини пристигнаха в България с правителствения самолет "Еърбъс А319-119", който беше специално изпратен в Турция, за да прибере световните вицешампиони. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев пътува лично до Истанбул, за да посрещне волейболистите още на турска земя и да ги съпроводи обратно до София.

На летището в столицата волейболистите бяха посрещнати с червен килим и шпалир от гвардейци. От самолета заедно със състезателите слязоха президентът на волейболната федерация Любомир Ганев и целият треньорски екип начело с италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини.

За добре дошли играчите получиха по една роза и бяха окичени с венци от цветя. Във фоайето на ВИП салона отборът бе награден с чек за 520 000 лв. от спортния министър. Сред посрещачите бе и зам. министър-председателят Атанас Зафиров.

"Тепърва осъзнаваме това нещо. Бяхме се абстрахирали. Тези дни разбрахме какво сме направили и как сме изкарали всички хора по улиците. Това е най-голямата награда! Ние сме толкова млади, че нямаше как да очакваме такова нещо. Споделих на треньора, че съм като едно 15-годишно момче. Това ни радва толкова много", разказа капитанът на националния отбор Алекс Грозданов.

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно - каза Мартин Атанасов. - Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва. Правим всичко това за хората, за държавата. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от игрите в Лос Анджелис през 2028-а."

Най-младият сред титулярите в българския отбор - 18-годишният разпределител Симеон Николов, пък сподели:

"Благодаря за това посрещане, чувстваме се уникално. Супер развълнувани сме и даже повече не знаем как да контролираме цялата тази емоция. Очакваме следобед да видим хората. Факт е, че много емоция държахме по време на мачовете и сега е време да разпуснем. Сърцата туптят, пълни с емоции, и ето че сега тази емоция се реализира. И това е учене - да знаеш как се печели. Не съм си представял, че някога ще летя с този самолет, че ще имам медал от световно първенство на този етап от кариерата ми. Много работа свършихме. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да спечелим и злато. Няма да спираме дотук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още."

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА

Това е само началото на целодневна тържествена програма в столицата, посветена на българския отбор. Федерацията по волейбол и Столична община организират церемониално посрещане на отбора, което ще се състои на пл. "Св. Александър Невски" в късния следобед и привечер.

По сценарий между 17:00 и 18:00 ч. на екраните на площада пред катедралата ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на световното, съчетани с музикална програма на живо. Сред изпълнителите ще бъдат Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, "Бон-Бон", Братя Аргирови и "Фондацията" със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. парад с открит автобус на волейболните герои ще започне от пл. "Независимост" и ще завърши пред "Александър Невски". Около 18:00 ч. е планираното началото на самата церемония по посрещане на сребърните медалисти. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

Намеренията са церемонията да е кратка, за да не бъдат изтощавани допълнително играчите. Очаква се все пак всеки от тях да каже по няколко думи пред феновете на площада. Финалът ще бъде сложен с отборно селфи и изпълнение на We Are The Champions на "Куин".

Зоната около пл. "Св. Александър Невски" ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това.

ПРЕЗИДЕНТСКИ ПОЧЕСТИ

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и българската федерация по волейбол, съобщиха от пресслужбата на държавни глава. Събитието ще се проведе на 1 октомври (сряда) от 11:00 ч. на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.