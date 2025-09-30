Правителственият самолет прибира волейболистите от Истанбул

Националният отбор на България по волейбол се завръща в страната след историческото си представяне на световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали. Състезателите и треньорският екип ще кацнат на летище "Васил Левски" в София с ВИП полет от Истанбул днес в 10:00 ч.

Избраниците на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини ще пристигнат в България с правителствения самолет "Еърбъс А319-119", който беше специално изпратен в Турция, за да прибере световните вицешампиони. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев пътува лично до Истанбул, за да посрещне волейболистите още на турска земя и да ги съпроводи обратно до София.

Това ще е само началото на целодневна тържествена програма в столицата, посветена на българския отбор. Федерацията по волейбол и Столична община организират церемониално посрещане на отбора, което ще се състои на пл. "Св. Александър Невски" в късния следобед и привечер.

По сценарий между 17:00 и 18:00 ч. на екраните на площада пред катедралата ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на световното, съчетани с музикална програма на живо. Сред изпълнителите ще бъдат Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, "Бон-Бон", Братя Аргирови и "Фондацията" със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. парад с открит автобус на волейболните герои ще започне от пл. "Независимост" и ще завърши пред "Александър Невски". Около 18:00 ч. е планираното началото на самата церемония по посрещане на сребърните медалисти. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

Намеренията са церемонията да е кратка, за да не бъдат изтощавани допълнително играчите. Очаква се все пак всеки от тях да каже по няколко думи пред феновете на площада. Финалът ще бъде сложен с отборно селфи и изпълнение на We Are The Champions на "Куин".

Зоната около пл. "Св. Александър Невски" ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това.