Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Правителственият самолет прибира волейболистите от Истанбул

Спортният министър замина да посрещне световните вицешампиони още на турска земя

Днес, 08:19
Волейболните герои на България се прибират след подвига си на Мондиал 2025 във Филипините.
FIVB
Волейболните герои на България се прибират след подвига си на Мондиал 2025 във Филипините.

Националният отбор на България по волейбол се завръща в страната след историческото си представяне на световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали. Състезателите и треньорският екип ще кацнат на летище "Васил Левски" в София с ВИП полет от Истанбул днес в 10:00 ч.

Избраниците на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини ще пристигнат в България с правителствения самолет "Еърбъс А319-119", който беше специално изпратен в Турция, за да прибере световните вицешампиони. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев пътува лично до Истанбул, за да посрещне волейболистите още на турска земя и да ги съпроводи обратно до София.

Това ще е само началото на целодневна тържествена програма в столицата, посветена на българския отбор. Федерацията по волейбол и Столична община организират церемониално посрещане на отбора, което ще се състои на пл. "Св. Александър Невски" в късния следобед и привечер.

По сценарий между 17:00 и 18:00 ч. на екраните на площада пред катедралата ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на световното, съчетани с музикална програма на живо. Сред изпълнителите ще бъдат Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, "Бон-Бон", Братя Аргирови и "Фондацията" със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. парад с открит автобус на волейболните герои ще започне от пл. "Независимост" и ще завърши пред "Александър Невски". Около 18:00 ч. е планираното началото на самата церемония по посрещане на сребърните медалисти. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

Намеренията са церемонията да е кратка, за да не бъдат изтощавани допълнително играчите. Очаква се все пак всеки от тях да каже по няколко думи пред феновете на площада. Финалът ще бъде сложен с отборно селфи и изпълнение на We Are The Champions на "Куин".

Зоната около пл. "Св. Александър Невски" ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, мъжки национален отбор, Джанлоренцо Бленджини

Още новини по темата

Волейболното чудо на България е сребърно
28 Септ. 2025

Волейболните герои стигнаха до финал с Италия
27 Септ. 2025

Дебютант от чужбина бе повикан за мачовете с Турция и Испания
26 Септ. 2025

Александър Николов вече е и реализатор №1 на Мондиал 2025
26 Септ. 2025

Волейболният устрем отведе България до 1/2-финал на Мондиал 2025
25 Септ. 2025

Новият селекционер върна в А тима най-скъпия български защитник
25 Септ. 2025

БФС сложи за селекционер треньор без никакви успехи
24 Септ. 2025

Женският ни волейболен отбор остана без селекционер
24 Септ. 2025

Волейболният президент: Голямата ни цел остава ЛА 2028
23 Септ. 2025

България се завърна в Топ 8 на световния волейбол
22 Септ. 2025

БФС обяви цените за мача с Турция: от 40 до 150 лв.
19 Септ. 2025

Александър Николов е нападател №1 на световното по волейбол
19 Септ. 2025

Футболните национали бяха задминати от Уганда и Кюрасао
18 Септ. 2025

Волейболистите полетяха към трета победа на Мондиал 2025
17 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар