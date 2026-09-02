Поляк спечели 73-тата колоездачна Обиколка на България

Полякът Антони Мурий е големият победител в 73-тата колоездачна Обиколка на България.

Състезателят на Mazowsze Serce Polsk облече жълтата фланелка вчера, когато дотогавашният лидер - сърбинът Михайло Столич падна по спускането от Беклемето към Троян. В последния етап днес - 111.2 км около и в Троян, Мурий, подпомогнат от своите съотборници, просто удържа аванса си, за да триумфира с най-големия трофей във все още скромната си кариера.

Полякът, който днес има двоен празник, защото навърши 21 г., спечели с аванс от едва 2 секунди пред италианеца Симоне Лука (Gragnano Sporting Club) и с още 4 пред друг италианец - Микеле Бономети (Gallina Ecotek Lucchini). Най-напред от българите приключи Радостин Златев ("Васил Левски") - на 26 секунди от победителя.

Мурий стана 10-ият поред победител чужденец в 102-годишното многоетапно състезание (през 2018 и 2019 г. обиколката не се проведе). Последният българин, който успя да спечели крайната победа, бе Стефан Христов през 2015 г., а с рекордните 5 победи (2003, 2006, 2008, 2009, 2011) е Ивайло Габровски.

Последният етап днес донесе радост и на публиката, събрала се в центъра на Троян, защото с финален спринт победата в него спечели представител на местния тим "Хемус 1896" - белгиецът Рутгер Вутерс, единственият чужденец в отбора. След него финишираха нидерландецът Стефан Ферхуф (Universe Cycling Team) и италианецът Рикардо Биондани (Gragnano Sporting Club).

В крайното класиране победителят Мурий спечели и в класацията за бялата фланелка на най-добър млад колоездач до 23 г. В последния етап нидерландецът Яри Страверс (Universe Cycling Team) успя да защити своята лилава фланелка и спечели наградата за най-активен в колоната. Най-добър катерач (бяла фланелка на червени точки) пък е вицешампионът Симоне Лука.