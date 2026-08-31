Сърбинът Столич е все по-близо до победа в Обиколката на България

БФКолоездене Гийом Халдиман пресича финала в Павел баня като победител, след като е въртял близо 100 км сам пред колоната

Сръбският национал Михайло Столич е все по-близо до победа в 73-ата колоездачна обиколка на България, след като завърши с основната група в III етап.

Победата в отсечката Сливен - Павел баня (106.2 км) спечели швейцарецът Гийом Халдиман (Humard VP). Той направи нещо рядко срещано - атакува само 8 км след старта и изненада всички. Колоната опита всичко, за да стопи аванса му, в последните километри разликата буквално се топеше, но в крайна сметка Халдиман издържа и пресече пръв финала, точно преди връхлитащата отзад на спринт колона.

Втори и трети завършиха италианецът Самуел Куарнта (Gragnano) и французинът Еван Жулиен (Martigues). Най-напред от българите финишира Койчо Шивиков ("Поморие-Габрово"). Всички те са с времето на Халдиман - 2:14:24 ч., което означава средна скорост над 50 км/ч.

В тази група бе и лидерът Столич (9-о място), което му гарантира запазване на жълтата фланелка на лидер, която облече още с победата в I етап. Той има аванс от 6 секунди пред Халдиман. От българите най-близо в генералното класиране са Борислав Хаджистоянов ("Витоша"), Радостин Златев ("Левски") и Габриел Грозев ("Поморие-Габрово"), които са на по 16 секунди.

Утре е считаният за най-труден етап в тазгодишната обиколка, предпоследният - от Павел баня до Троян (104,7 км), в който колоната ще изкачва Беклемето - височина от първа категория, която може да донесе развръзката в състезанието.