"Левски" сезира УЕФА за бити фенове и агресивни полицаи в Атина

Ръководството на "Левски" се оплака, че преди, по време и след реванша срещу АЕК в Атина в сряда вечер от плейофа за Шампионската лига е имало произвол срещу фенове и грубо отношение от страна на гръцката полиция. От клуба даже определиха отношението на гръцките власти към българските привърженици като "грубо, насилствено, унизително и дискриминационно". Заради това е подадена жалба до УЕФА.

"Клубът събра необходимата информация за използвана от гръцките полицейски сили прекомерна физическа сила още в зоната, където се събираха сините фенове, за да бъдат ескортирани до стадион "АЕК Арена", написаха от "Левски".

Последват примери - за пускане на сълзотворен газ от страна на полицията в автобус със "сини" фенове, оставяне на привърженици без охрана, при което те били обстрелвани с камъни и бутилки, заключване на феновете в сектора на гости след края на мача без достъп до вода и тоалетна.

"Не бихме могли да приемем обяснението, че гостуващите фенове представляват рисков фактор от гледна точка на безопасността и подобни крайни действия на специалните части в южната ни съседка са част от футболната екзотика. "Левски" застава твърдо зад своите привърженици и представителите на медиите, като клубът ще използва всички налични механизми, за да гарантира правата на българските граждани", обявиха от клуба.

Представител на "Левски" вече е контактувал с делегата на мача и е вписал възражения срещу организацията на мача и прекомерната употреба на сила от страна на полицията. Българският шампион официално настоя УЕФА да извърши пълна проверка на организацията и мерките за сигурност на мача в Атина и да предприеме необходимите дисциплинарни действия спрямо клуба домакин.

"Настояваме също така гръцките власти, по искане на Министерството на външните работи на България, да предоставят официална информация относно действията на гръцката полиция и недопустимата употреба на сила срещу български граждани", допълниха от "Левски".