Кирил Милов отново е най-силният борец в Европа

Кирил Милов стана за втори пореден и общо трети път европейски шампион в кат. 97 кг на класическата борба.

В последната схватка от първенството в Тирана 29-годишният дупничанин победи стария си съперник Алекс Сьоке (Унг), когото отстрани много трудно на полуфинала на Евро 2025 в Братислава. И днес срещата за златото бе супер оспорвана. В нея Милов взе ранен аванс от 3:0 след предупреждение за пасивност на унгареца (1 точка) и последвал "оглавник" от партер за още 2 точки. Така първите три минути завършиха 3:0. През втората част съдията на тепиха два пъти предупреди Милов за пасивност и го постави в партер, но той се защити великолепно и Сьоке си остана с двете точки от предупрежденията.

Така финалът завърши 3:2 за Милов, който за втори пореден път е най-силният борец на Европа в кат. 97 кг.

Това е и общо шести европейски медал за Кирил, който се прибавя към златните от 2022 и 2025 г., сребърните от 2019 и 2023 г. и бронза от 2024-а. В кариерата си дупничанинът има и две сребърни отличия от световни шампионати (2018, 2022).

"Чувството е неописуемо. Когато стигнеш до върха е много хубаво, но когато го защитиш след една година тежък труд, наистина е неописуемо. Страшно трудно е да се задържиш на върха, защото с всеки изминал ден всички държави вдигат нивото и почти всеки съперник има шанс да стане първи. Много е оспорвано и това ме мотивира да давам всичко от себе си - заяви Милов пред камерата на БНТ. - Тези шест минути в схватката ми се сториха цял век. На тренировките в Хърватия преди няколко месеца имахме общ лагер и там усетих неговите [на Сьоке] слаби страни, но пък тогава и двамата не показахме най-доброто от себе си. Сега успях да си построя много добре срещата и спечелих."

По-рано днес други двама национали не успяха да стигнат до схватките за медал, след като загубиха на репешажите. Европейският вицешампион от 2025 г. Абу-Муслим Амаев (кат. 67 кг) отстъпи пред Никлас Йолен (Шв) с 1:3 т., а Светослав Николов (кат. 82 кг) отпадна след технически туш (8 т. разлика) от молдовеца Михай Браду - 3:12.

Така отборът ни в класическия стил завърши Евро 2026 с три медала - златото на Кирил Милов, среброто на Семен Новиков (87 кг) и бронза на Стефан Григоров (55 кг).

Днес започнаха и схватките при жените. Ванеса Георгиева (76 кг) поведе с 4:0, но допусна изравняване от полякинята Патриция Кубер, която спечели по допълнителен критерий. Виктория Бойнова (59 кг) получи травма в рамото и бе победена с 5:1 т. от рускинята Светлана Липатова, а пък Даниела Бръснарова (68 кг) пък бе туширана за 27 секунди от шведката Тиндра Сьоберг.

Утре ще се включат последните българки - Олга Попова (57 кг) - тя започва срещу Лидия Турино (Исп), и бившата световна и 4-кратна еврошампионка Биляна Дудова (62 кг), която пропуска I кръг и очаква да се определи съперничката ѝ.