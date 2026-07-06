Канадски феномен подобри най-стария световен рекорд в плуването

Съмър Макинтош подобри най-стария световен рекорд в женското плуване, след като на първенството на Канада в Монреал победи на 200 м бътерфлай с време 2:01.65 мин.

Това бе последното останало върхово постижение от ерата на технологичните плувни суперкостюми, поставено от китайката Лю Дзъгъ - 2:01.81 мин. от 21 октомври 2009 г. А 200 м бътерфлай е най-трудната и изтощителна дисциплина в този спорт - и при мъжете, и при жените.

Трикратната олимпийска шампионка подобри с 34 стотни своето най-бързо плуване (и рекорд на Канада), което направи на световното първенство миналата година.

Summer McIntosh takes down arguably the hardest of women's WRs - 200 fly. That's four world records in long course now. https://t.co/C1jAkTyIqf — Paul Griffin (@PGriffinFC) 6 юли 2026 г.

„Това означава всичко за мен. Благодаря на всички, които ме подкрепяха “, написа Съмър в социалните мрежи след триумфа си.

19-годишната Макинтош е считана за феномен в женското плуване, откакто на 17 г. спечели трите златни медала в Париж 2024. Тя тренира в Тексас заедно с френската мегазвезда Леон Маршан и вече притежава 4 световни рекорда в голям басейн, след като по-рано в кариерата си стана най-бързата жена в плуването на 400 м св. стил, 200 и 400 м съчетано.