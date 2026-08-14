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Григор Димитров отпадна горчиво от "Мастърс" в Синсинати

Най-добрият ни тенисист водеше с 4:1 в третия сет, но повече не взе гейм

14 Авг. 2026
Григор Димитров си събира унило екипировката след последната точка в злощастния мач срещу Себастиан Баес.
Макс спорт стопкадър
Григор Димитров си събира унило екипировката след последната точка в злощастния мач срещу Себастиан Баес.

Григор Димитров беше съвсем близо до убедителна победа на старта на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, но допусна поредната си горчива загуба през 2026 г. Участващият с "уайлд кард" българин (№138 в света) допусна тежък обрат с 6:1, 3:6, 4:6 срещу аржентинеца Себастиан Баес (№53 в ранглистата).

След шеметен първи сет и разочароващ втори, първата ни ракета беше на път все пак да измъкне мача. В решаващата част Григор поведе с 4:1 след ранен пробив, но вместо да затвори рутинно двубоя, повече не успя да спечели нито един гейм. В края 35-годишният ветеран от Хасково видимо отпадна физически и въпреки че опита да се бори до последната точка с 10 г. по-младия си съперник, беше принуден да сложи оръжие още при първия мачбол за южноамериканеца.

За Димитров това беше първи мач от един месец насам, след като заради ставно възпаление в крака се оттегли от участие в подгряващия турнир от категория "АТР 250" в Лос Кабос в края на юли. Днес най-добрият ни тенисист игра с превръзка на лявото бедро, но не стана ясно дали пристягането беше заради същия проблем.

Общо това беше 16-о поражение за българската звезда от 26 изиграни мача този сезон. Конкретно в Синсинати, където спечели единствената си "Мастърс" титла през 2017 г., загубата беше пета поредна за него, като последният му успех в турнира датира от 2021 г. срещу Александър Бублик във II кръг.

Заради възстановяването от тежка контузия през втората половина на 2025 г., в момента Григор Димитров няма точки за защитаване в световната ранглиста. В класирането на живо той дори се придвижва с две места нагоре до №136.

Следващото му участие трябва да е в последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк от 31 август. Засега бившият 1/2-финалист в Ню Йорк има запазено място единствено в квалификациите, а за да попадне директно в основната схема, му е необходима "уайлд кард" от организаторите на US Open.

Във II кръг в Синсинати Себастиан Баес ще играе с поставения под №16 в схемата Лърнър Тиен (САЩ).

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Ключови думи:

Григор Димитров, Себастиан Баес

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