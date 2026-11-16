Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Катя Тодорова напусна "Панорама" и БНТ с многозначителен коментар

Журналистката обяви, че си тръгва по свое желание, за да остане свободен човек

Днес, 12:02
Катя Тодорова
Фейсбук
Катя Тодорова

Журналистката Катя Тодорова стана поредната емблематична фигура, която напусна Българската национална телевизия (БНТ). Досега тя работеше в предаването "Панорама".

В емоционален пост Тодорова обяви, че напуска по собствено желание, тъй като има желание да бъде свободен човек. 

"Човек е изборите , които прави. Тръгнах си не защото съм избрала друг проект или екип. Направих го заради себе си. Заради волята си на свободен човек. И защото понякога да имаш мир в душата е истинският отговор на всичко важно", започва тя.

А по-нататък добавя: "...и сам да си - остани този , който искаш да бъдеш. Човек трябва да се държи за себе си даже, когато не знае как. Благодаря за шанса да бъда част от "Панорама", да снимам репортажите и филмите, които исках. Всеки ден в журналистиката е битка да избираш свободата си и да я използваш за почтени цели. Никой не ти я дава. Тя е в голяма степен "себеупование".

Катя Тодорова беше в екипа на "Панорама" от 2010 г. насам като редактор и репортер. Там прави редица репортажи и документални филми. Преди това е работила и като репортер и водещ в БНР.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Водеща на БНТ отчаяно се опитва да спре въпрос към премиера за парите за култура
15 Ноем. 2026
БНТ отхвърли упреците за цензура заради филма за Чернобил
03 Ноем. 2026
Кирил Петков ще съди Илияна Йотова
30 Окт. 2026
Дебатът Йотова - Гюров се въртя около Украйна и "Боташ"
29 Окт. 2026
БНТ сваля от ефир известния водещ Георги Ангелов
09 Септ. 2026
Вицепремиерът Христов нападна напосоки БНР
13 Авг. 2026
БНТ ще има екипи на двете крайбрежия по време на Мондиал 2026
22 Май 2026
БНТ се извини за случая с украинската значка
01 Май 2026
Конституционният съдия Янаки Стоилов поиска БНТ да смени декора си
29 Апр. 2026
Тв сериалът "Ком-Емине" излиза едновременно с книгата вдъхновение
02 Апр. 2026
СЕМ утвърди и новия УС на БНТ
23 Февр. 2026
От Сани Жекова до Бъгс Бъни - ТВ приключения в Милано Кортина 2026
03 Февр. 2026
Телевизиите посрещат 2026 г. с Галена, Миле Китич и "Сватбарски мераци"
30 Дек. 2025
България се завръща на „Евровизия 2026“
31 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Радев & ко глупаво надценяват русофилията на българите
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави