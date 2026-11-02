БНТ отхвърли упреците за цензура заради филма за Чернобил

Фейсбук/Хроники за неудобната истина Прожекциите на "Хроники за неудобната истина" преминаха при голям интерес в София - в зала 1 на НДК (на снимката), и в други градове на страната, но от БНТ прецениха, че темата не е интересна за зрителите.

Българската национална телевизия и предаването "Култура.БГ" отхвърлиха обвиненията в цензура покрай отмененото гостуване на екипа на документалния филм "Хроники за неудобната истина", посветен на реакцията на българските власти и информационното затъмнение по време на аварията в Чернобил през 1986 г.

Водещите на предаването Димитър Стоянович и Евгения Атанасова обявиха, че информацията за цензура и натиск е невярна и дори упрекнаха част от хората зад филма в лъжи заради публикациите им във Facebook.

В понеделник режисьорът и монтажистът на филма Калоян Николов и монтажистът Даниел Иванов съобщиха в социалните мрежи, че предвидено тяхно гостуване в предаването "Култура.БГ" е отменено само ден преди участието им. Те са били поканени да гостуват днес (3 ноември) в предаването "Култура.БГ", но вчера са научили, че поканата към тях е оттеглена.

"Удобни лъжи или неудобни истини? Вчера минаха изборите и днес резултатите вече дават своето отражение върху "свободата" на медиите ни... Уви, оказахме се неудобни на новата програмна директорка! Филмът, който събра над 20 000 зрители в кината и разказва за мълчанието на комунистическия режим по време на Чернобилската катастрофа, очевидно се оказа твърде "неудобен" за ефира на обществената телевизия в деня след изборите", коментира Даниел Иванов в профила си във "Фейсбук".

Той допълва, че предишното тяхно участие в "100% будни" по БНТ е било изместено да се излъчва само по БНТ 4 заради петъчния парламентарен контрол.

По-късно от екипа на филма излязоха с позиция за отменянето на днешното участие в "Култура.БГ". В него се посочва:

"Обяснението на екипа на предаването очерта редакционните съображения, довели до отмяната. То обаче не изчерпва въпросите, които тази ситуация поставя. Каква е ролята на обществените медии в гарантирането на свободен и независим публичен разговор? Къде преминава границата между редакционната преценка и политическото влияние? И може ли общественият интерес действително да бъде поставян над политическата конюнктура?

Общественият интерес към филма е видим и в числата - по последни данни на Националния филмов център са го гледали общо 21 905 зрители. "Хроники за неудобната истина" разглежда едно от големите престъпления на комунистическата власт - информационното затъмнение след аварията в Чернобил през 1986 г. Филмът изследва механизмите, чрез които режимът контролира информацията, институциите премълчават животозастрашаващи факти, а гражданите са лишени от възможността да вземат информирани решения за собственото си здраве и живот. Това е разговор за правото на обществото да знае, за отговорността на институциите и за границите на политическото влияние върху информацията.

Свободата на словото има смисъл не само когато припомняме премълчаното от историята, но и когато отказваме да допускаме неудобните въпроси да бъдат премълчавани днес."