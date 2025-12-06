Защитният саркофаг на АЕЦ Чернобил е повреден

ЕПА/БГНЕС Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че при инспекция миналата седмица на стоманената защитна конструкция, завършена през 2019 г., е установено, че ударите на дрона през февруари, три години след началото на конфликта на Русия в Украйна, са увредили саркофага.

Защитният саркофаг на атомната електроцентрала в Чернобил в разкъсваната от война Украйна, построен с цел да задържи радиоактивния материал след катастрофата през 1986 г., вече не може да изпълнява основната си функция за безопасност поради повреда, причинена от дрон, съобщи ядрената агенция на ООН, като Украйна приписва удара на Русия, предаде БТА, като се позовава на Ройтерс.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че при инспекция миналата седмица на стоманената защитна конструкция, завършена през 2019 г., е установено, че ударите на дрона през февруари, три години след началото на конфликта на Русия в Украйна, са увредили саркофага.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви в изявление, че инспекцията "потвърди, че (защитната конструкция) е загубила основните си функции за безопасност, включително способността за ограничаване, но също така установи, че няма трайни повреди на носещите конструкции или системите за мониторинг".

Гроси заяви, че ремонтите вече са извършени, "но цялостното възстановяване остава от съществено значение, за да се предотврати по-нататъшно влошаване и да се гарантира дългосрочна ядрена безопасност".

На 14 февруари ООН съобщи, че украинските власти са заявили, че дрон с високо експлозивна бойна глава е ударил централата, причинил пожар и повредил защитната обшивка около реактор № 4, който беше унищожен при ядрената авария през 1986 г.

Украинските власти заявиха, че дронът е руски. Москва отрече да е атакувала централата.

Радиационните нива остават нормални и стабилни и няма съобщения за изтичане на радиация, отбелязва Ройтерс. Агенцията припомня, че последният работещ реактор на централата беше затворен през 2000 г.