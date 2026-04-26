Европа все още не може да затвори страницата "Чернобил"

EЕПА/БГНЕС Украинският град Припят, който някога е приютявал хиляди работници в Чернобилската АЕЦ и техните семейства, и до днес е град-призрак. Градът е изоставен малко след експлозията и служи като сурово напомняне за мащаба на евакуацията и трайността на радиоактивното замърсяване.

Днес се отбеляза 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобилската АЕЦ. Вследствие на експлозията през 1986 г. огромни количества радиоактивен материал е разпръснат над големи райони на Европа.

На 26 април 1986 г. в 1:23 ч. местно време при планирано спиране на четвърти блок на Чернобилската АЕЦ в СССР на територията на днешна Украйна, избухва взрив в реактора, който е от тип "РБМК-1000". В момента на аварията загиват двама души. Около 600 служители в централата и пожарникари са облъчени с висока доза радиация, като 28 от тези хора умират до края на 1986 г. На радиоактивно замърсяване са подложени над 200 000 кв. км от територията на тогавашната СССР, най-вече в днешна Украйна, но и в Русия и Беларус, като почти 52 000 кв. км със силно радиоактивните елементи Цезий 137 и Стронций 90, с период на полуразпад съответно 30 и 28 години. Общо над 600 000 човека участват в ликвидирането на последиците от аварията. Около една десета от тези хора умират, а 165 000 остават инвалиди. От 30-километровата зона в радиус от Чернобилската АЕЦ са евакуирани около 115 000 души, припомня БТА.

Въпреки че официалният брой на жертвите, регистриран от властите в СССР, е 31 души, дългосрочните последици за здравето и по-широкото въздействие на бедствието върху околната среда продължават да бъдат предмет на интензивен дебат сред международни експерти и здравни агенции. Проучване от 2005 г., проведено от множество агенции на ООН, изчислява, че приблизително 4000 души може би ще умрат от заболявания, свързани с радиацията след аварията.

СССР съобщава за аварията с кратко съобщение на 28 април. Че има проблем първи алармират скандинавските страни, които измерват по-висока радиация. От Съветския съюз предпочитат да не съобщават какво се случва на тяхна територия и подават информация само "в краен случай". На 18-ия ден Михаил Горбачов в реч по телевизията заявява, че е станало нещастие, че има две жертви и пострадали от радиоактивността, които се намират на лечение. През следващите три седмици - че са взети всякакви необходими мерки, че вън от създадената 30-километрова забранена зона опасност за никого няма, не е имало и няма да има.

В резултат на аварията от радиоактивно замърсяване е засегната територията на 17 страни в Европа с обща площ от 207 500 кв. км, от които близо 60 000 кв. км се намират извън пределите на бившия СССР. Най-засегнати са (37 630 кв. км), Беларус (43 500 кв. км) и европейската част на Русия (59 300 кв. км). На 15 декември 2000 г. Чернобилската АЕЦ окончателно е затворена. Изхвърлената в атмосферата радиация е с еквивалента на най-малко 200 ядрени бомби като тези, пуснати над Хирошима и Нагасаки в Япония на 6 август 1945 г. и на 9 август 1945 г.

На 30 ноември 1996 г. окончателно е спрян първият реактор на Чернобилската АЕЦ. На 15 декември 2000 г. Чернобилската АЕЦ е затворена. От 2017 г. с резолюция A/RES 71/125 на Общото събрание на ООН от 8 декември 2016 г., на 26 април се отбелязва Международният ден в памет на Чернобилската катастрофа.

В множество бюлетини на БТА от края на април и майските дни на 1986 г. можем да открием информация за случващото се в района. Съобщения се намират в явния и служебен бюлетин “Международна информация”, както и в поверителните бюлетини на БТА, озаглавени “С-1”, “С-2”, “С-3”, които са достигали до много малък кръг от български читатели, вероятно няколко стотици души.

Нови заплахи

Останките от реактора първоначално са покрити със стоманено-бетонна конструкция, известна като саркофаг, построена набързо след аварията през 1986 г. През 2016-2017 г. над нея е поставена нова високотехнологична защитна обвивка, известна като New Safe Confinement. Тя трябва постепенно да замени стария саркофаг, който не е бил замислен като постоянно решение, припомня БГНЕС.

През февруари 2025 г. масивната метална конструкция е пробита от руски дрон и губи част от способността си да задържа радиация. В доклад от април "Грийнпийс" предупреди, че тъй като обвивката в момента не може да бъде ремонтирана, тя не функционира според първоначалния замисъл и съществува риск от радиоактивни изпускания. Очаква се ремонтът да отнеме около три до четири години.

