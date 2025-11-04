Зеленски се появи на фронтовата линия в Покровск

Оперативната ситуация в близост до Покровск и околностите му бе основната тема на разговора с военните от 25-та отделна въздушнодесантна Сичеславска бригада, която държи отбраната на този участък, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски, който изненадващо се появи във фронтовия град. Срещнах с войниците в тяхната зона на отговорност и ги наградих с държавни отличия, отбеляза Зеленски.

85 процента от Покровск е в ръцете на атакуващите руски войски, написа днес военният кореспондент на "Билд" Юлиус Кьопке.

В същото време Зеленски бе в Покровск и заяви, че е обсъдил с военните: "ситуацията на фронта, осигуряването на позициите с всичко необходимо, логистиката, ротациите, опита на бригадата, развитието на дроновете, реализацията на програмата за договори „18–24“, бъдещия преход към договорна армия, комплектоването на бригадата, подготовката на военните и цифровизацията на процесите в армията".

Заедно със Зеленски в Покровск е бил и командващия армията Сирски