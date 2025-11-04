Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зеленски се появи на фронтовата линия в Покровск

Днес, 17:43

Оперативната ситуация в близост до Покровск и околностите му бе основната тема на разговора с военните от 25-та отделна въздушнодесантна Сичеславска бригада, която държи отбраната на този участък, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски, който изненадващо се появи във фронтовия град. Срещнах с войниците в тяхната зона на отговорност и ги наградих с държавни отличия, отбеляза Зеленски.

85 процента от Покровск е в ръцете на атакуващите руски войски, написа днес военният кореспондент на "Билд" Юлиус Кьопке. 

В същото време Зеленски бе в Покровск и заяви, че е обсъдил с военните: "ситуацията на фронта, осигуряването на позициите с всичко необходимо, логистиката, ротациите, опита на бригадата, развитието на дроновете, реализацията на програмата за договори „18–24“, бъдещия преход към договорна армия, комплектоването на бригадата, подготовката на военните и цифровизацията на процесите в армията".
Заедно със Зеленски в Покровск е бил и командващия армията Сирски

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Володимир Зеленски

Още новини по темата

Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
02 Ноем. 2025

Зеленски е готов за мирни преговори в "спешен порядък"
19 Окт. 2025

Зеленски предложи на Тръмп сделка: Дронове срещу “Томахоук”
17 Окт. 2025

Зеленски обсъди с Тръмп усилването на украинската ПВО
11 Окт. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

Украйна е спряла обучението на военни на Запад
17 Септ. 2025

Руска авиобомба уби 24 души на опашка за пенсии в Донецка област
09 Септ. 2025

Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски
31 Авг. 2025

Германия и Норвегия обещават милиарди в помощ на Украйна
25 Авг. 2025

Путин поставил три условия за мир
21 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

CNN: Зеленски сигурно ще лети до Аляска
10 Авг. 2025

Германия е предала на Украйна три ракетни системи "Пейтриът"
26 Юли 2025

Под натиск Зеленски върна правомощията на антикорупционните служби
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте