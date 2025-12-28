Зеленски е вече в САЩ за срещата с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна снощи във Флорида. Тази вечер в 20 ч. източно европейско време започват преговорите му с американския президент Доналд Тръмп.

Преди няколко дни Зеленски запозна медиите със същността на всяка от 20-те точки на проекта на рамковия документ, като подчерта, че той остава проект и че неговите разпоредби могат да се променят по време на преговорите. Ето резюме на най-главното, направено от Укринформ :

Точка 1

Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден. Документът потвърждава, че Украйна е суверенна държава, като всички подписали страни потвърждават това чрез своите подписи.

Точка 2

Документът представлява пълно и безусловно споразумение за ненападение между Русия и Украйна. За да се поддържа дългосрочен мир, ще бъде създаден механизъм за наблюдение, който да контролира линията на контакт, като се използват безпилотни космически системи за наблюдение, системи за ранно предупреждение за нарушения и механизми за разрешаване на конфликти.

Точка 3

Украйна ще получи силни гаранции за сигурност.

Точка 4

Размерът на въоръжените сили на Украйна ще остане 800 000 души в мирно време.

Точка 5

САЩ, НАТО и европейските държави, подписали споразумението, ще предоставят на Украйна гаранции, подобни на тези по член 5 (от Договора за НАТО - бел. ред.).

Точка 6

Русия ще заложи политика на ненападение към Европа и Украйна във всички необходими законодателни и ратификационни документи, включително ратификация с конституционно мнозинство в Държавната дума.

Точка 7

Украйна ще стане член на Европейския съюз в ясно определен срок и ще получи краткосрочен привилегирован достъп до европейския пазар.

Точка 8

Украйна ще получи солиден пакет за цялостно развитие, който ще бъде определен в отделно споразумение за инвестиции и бъдещ просперитет, обхващащо широк спектър от икономически сектори.

Точка 9

Ще бъдат създадени няколко фонда за икономическо възстановяване, реконструкция на пострадалите региони и хуманитарни нужди. Целта е да се съберат 800 милиарда долара чрез капитал, безвъзмездни помощи, дългови инструменти и вноски от частния сектор.

Точка 10

След подписването на това споразумение Украйна ще ускори преговорите за споразумение за свободна търговия със САЩ.

Точка 11

Украйна потвърждава, че ще остане неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Точка 12

Запорожката АЕЦ ще бъде експлоатирана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. Подробностите обаче все още се обсъждат. Зеленски отбеляза, че Украйна не желае да води преговори директно с Русия "след всичко, което се случи" и този въпрос все още изисква споразумение.

Точка 13

Двете страни се ангажират да прилагат образователни програми в училищата и обществото като цяло, които насърчават разбирането и толерантността към различните култури и премахват расизма и предразсъдъците. Украйна ще прилага правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиците на малцинствата.

Точка 14

Територии. Тази точка остава нерешена и включва няколко варианта.

Вариант 1: "Оставаме там, където сме." В Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област линията на разполагане на войските към датата на споразумението ще бъде призната де факто за линия на контакт, която ще бъде наблюдавана от международни сили.

Вариант 2: Създаване на евентуална свободна икономическа зона в Донбас, придружена от демилитаризация на района. Украйна се противопоставя на изтеглянето на въоръжените си сили; но ако този вариант бъде приложен, това би изисквало взаимно изтегляне от двете страни, включително руските сили. Приемането на този вариант ще бъде предмет на одобрение чрез национален референдум в Украйна.

Окончателното решение по териториалните въпроси може да бъде взето на равнище национални лидери, отбеляза Зеленски.

Точка 15

След като бъде постигнато споразумение за бъдещите териториални договорености, както Русия, така и Украйна се ангажират да не ги променят със сила.

Точка 16

Русия няма да възпрепятства използването от Украйна на река Днепър и Черно море за търговски цели. Ще бъде сключено отделно споразумение за морски достъп, което ще обхваща свободата на корабоплаването и транспорта. Като част от това споразумение, Кинбърнската пясъчна коса ще бъде демилитаризирана.

Точка 17

Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси. Това включва размяната на всички останали военнопленници, включително тези, осъдени от руската система след 2014 г., както и връщането на всички задържани цивилни лица и заложници, включително деца и политически затворници.

Точка 18

Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на споразумението.

Точка 19

Споразумението ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Точка 20

След като всички страни постигнат съгласие по документа, незабавно ще влезе в сила пълно прекратяване на огъня.

Русия отхвърли и този вариант на мирно споразумение. Пред да пристигне в САЩ Зеленски спря в Канада, където се срещна с премиера Марк Карни. Карни подкрепи запазването на независимостта на Украйна и обеща 2.5 млрд. канадски долара (1.85 млрд. американски долара) за страната. След това двамата проведоха видеоконферентна връзка с европейски лидери. Зеленски заяви, че Украйна още днес ще получи 100 млрд. долара и че лидерите са подкрепили плана от 20 точки.