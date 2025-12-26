Япония ще модернизира армията си с турски дронове

Япония вероятно ще модернезира армията си с турски дронове, съобщава Clash report. В ранната фаза на военната си модернизация Токио планира да внесе безпилотни системи, като основните преговори ще се водят с Израел и Турция. Япония вече е провела разговори за сътрудничество в сферата на дроновете с Турция.

Към края на декември 2025 г. японското правителство, под ръководството на премиера Санае Такаичи, официално одобри рекордния бюджет за отбрана от 9,04 трилиона йени (приблизително 58 милиарда долара) за фискалната 2026 година. Това е част от стратегията на страната да удвои разходите си за отбрана до 2% от БВП.

Япония стартира мащабна инициатива, наречена SHIELD (Synchronised, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defence). За нея са заделени около 640 милиона долара (100 милиарда йени). С тези пари Токио ще създаде многослойна защита на крайбрежието чрез въздушни, надводни и подводни дронове.

Поради застаряващото население и недостига на персонал в Силите за самоотбрана, Токио разчита на автоматизацията. Тъй като вътрешното производство все още се развива, първоначалните нужди ще бъдат покрити чрез спешен внос, за да се постигне оперативна готовност до март 2028 г.

Турските безпилотни апарати, особено моделът Bayraktar TB2, се доказаха като изключително ефективни в конфликти като този в Украйна. Япония проявява интерес и към Bayraktar TB3, който е проектиран за работа от палуби на кораби, което е критично за японските вертолетоносачи от клас Izumo. Токио се интересува и от Kargu - малки "дронове-камикадзе". Докато израелските системи (като Heron) се считат за технологично по-напреднали по отношение на сензорите, турските се предпочитат заради по-ниската цена, масовостта и доказания боен опит.

Въпреки че сега планира внос, стратегическата цел на Япония е лицензионно производство. Токио преговаря с компании като Baykar за трансфер на технологии, за да може в бъдеще тези системи да се произвеждат от японски гиганти като Mitsubishi Heavy Industries или Subaru.