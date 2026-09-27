Вучич тръгна по стъпките на Радев

Президентът на Сърбия Александър Вучич даде снощи прощален коктейл за членовете на правителството и ще напусне президентския пост тази вечер.

На 9 септември 2026 г. президентът Александър Вучич разпусна Народната скупщина (парламента) и официално насрочи извънредни парламентарни избори за 25 октомври.

Така сръбския президент върви по стъпките на Румен Радев - сега Вучич се надява да заеме премиерския пост след предстоящите избори. Технически, от президентския му мандат остават повече от 6 месеца.

Вучич бе поставен под натиск през последните месеци от непрекъснати протести обаче от рухването на козирката на гарата в Нови Сад. Протести имаше и вчера. В Крагуевац се събраха хиляди.

Вучич обяви днес, че ще вземе решение за помилване и амнистия на определени лица във връзка със събитията от последната година и половина, като в този контекст той спомена и „Групата от Нови Сад“, както и студентката Мила Паич. Паич, студентка от Философския факултет в Нови Сад и младежка активистка, бе обвинена от властите в Сърбия за действия, свързани с протестите, включително и в опит за нарушаване на конституционния ред. Тя напусна страната през пролетта на 2025 г. и оттогава живее в чужбина, като срещу нея и част от групата бяха издадени заповеди за издирване.

В последната си реч Вучич си постави цел - Сърбия да изпревари България, Румъния и Словакия по стандарт на живота. Той се похвали, че Сърбия е изпреварила Черна Гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония. „Днес влизаме в по-висока лига. Започваме да се състезаваме със Словакия, България и Румъния. И това трябва да бъде следващата ни цел", каза Вучич.