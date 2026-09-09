Вучич насрочи извънредни избори в Сърбия за 25 октомври

ЕПА/БГНЕС След насрочването на датата на вота се очаква Александър Вучич да се оттегли от президентския пост, за да се включи в изборите от името на Сръбската прогресивна партия.

В Сърбия ще се проведат предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това обяви президентът на страната Александър Вучич пред обществената телевизия РТС. Той уточни, че днес по обед ще подпише указ за разпускане на парламента.

"С радост ще приема всеки демократичен резултат - мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам. А ако не ме поздравят, свикнал съм с това", заяви Вучич, цитиран от БТА. Той пожела успех на всички и изрази увереност, че след изборите ще има изход "от тази криза, за която всички постоянно говорят".

Решението му е резултат от обществения натиск на продължаващите над година и половина протести в страната, организирани от студентите. Недоволството ескалира спонтанно след трагичния инцидент на жп гарата в Нови Сад, при който загинаха 16 души след срутване на козирката на ремонтираната сграда.

Именно провеждането на избори бе едно от основните искания на протестиращите.

Самите студенти смятат да се включат в изборите като наблюдатели и да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия.

Александър Вучич също смята да участва в изборите. Той заяви, че смята да се оттегли от президентския пост. Неговата амбиция е да стане премиер на страната. В събота Сръбската прогресивна партия го номинира именно за поста министър-председател.

Вучич вече беше премиер - от април 2014 до 31 май 2017 г., когато встъпи в длъжност като президент. Той е обвиняван от опозицията и протестиращите в насилие срещу политически опоненти, корупция, връзки с организираната престъпност и контрол над медиите. Президентът категорично отрича обвиненията.