Унгарската опозиция проведе грандиозен митинг в Будапеща

Лидерът на унгарската опозиционна партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че Унгария е част от Запада, Европа и НАТО

15 Март 2026
Кадър от впечатляващия митинг на опозицията в Унгария, проведен четири седмици преди изборите
БГНЕС/ЕПА
Будапеща видя грандиозен митинг на опозицията в Унгария. Кадри показват излезли на улицата стотици хиляди привърженици.

Унгарците бяха на улицата в неделя в Будапеща на два съперничещи си митинга - единият организиран от премиера Виктор Орбан, другият много по-голям - от лидера на опозицията Петер Мадяр. Това се случва четири седмици преди парламентарните избори на 12 април, разказва Франс прес.

Опозицията се събра, за да направи Националния марш на партия „Тиса“ по време на националния празник, отбелязващ 178-ата годишнина от избухването на революцията от 1848 г. и войната за независимост срещу управлението на Хабсбургите на Площада на героите в Будапеща.

Лидерът на унгарската опозиционна партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че Унгария е част от Запада, Европа и НАТО. В обръщение към партийния митинг той заяви, че това не се дължи на договори или правни клаузи, а „защото нашата съдба и наследството на нашите предци ни поставят там: ние сме унгарци в Европа, които искат да живеят в мир“.

„Като унгарци ние отхвърляме войната и насилието и оставяме всяването на страх и подстрекателството към война в миналото“, заяви той пред тълпата. „Не се страхуваме! Научихме се от нашите предци, че нищо не трае вечно“, добави той.

Мадяр заяви, че 1848 г. е била година за фундаментален избор: „да бъдем роби или свободни, крепостни или земевладелци, да бъде съдбата ни диктувана от други или да я контролираме сами, да бъдем управлявани или да упражняваме власт, да бъдем поданици или граждани“.

Той заяви, че унгарците искат да бъдат свободни, да живеят свободно и да решават собствената си съдба, а не „императорът, земевладелецът или окръжният префект“ да решава съдбите на народа, а „свободно избран унгарски парламент“.

Мадяр заяви, че ТИСА се стреми към край на наследените привилегии и към осигуряване на равенство пред закона, споделена отговорност, истинска свобода на печата и липса на цензура.

„Въпросът тогава беше същият, както е и днес: поданици ли сме или граждани?“, заключи той.

Орбан, изправен пред най-сериозното предизвикателство за 16-годишното си управление, нарече Мадяр „кукла" на Брюксел и Киев и призова Украйна да спре да „атакува" Унгария - препратка към спора за транзита на руски петрол. Мадяр от своя страна обвини премиера, че кани „руски агенти" да се намесват в изборите, а от трибуната обеща победа, „видима дори от Кремъл".

Взаимните обвинения за чуждестранна намеса ескалираха след репортажи на регионалното разследващо издание ВСкуеър и Financial Times за прикрита руска кампания в социалните мрежи в подкрепа на Орбан. Украинският президент Володимир Зеленски също се включи в неделя, обвинявайки унгарското правителство в разпространение на „антиукраинско настроение" и заявявайки готовност за сътрудничество с всеки унгарски лидер, който не е „съюзник на Путин".

Според Роберт Ласло, експерт по избори в мозъчния тръст Политикъл Кепитъл, Орбан съзнателно разпалва „военна психоза" - същата стратегия, която му донесе четвърто мнозинство след руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

 

