Украйна прати 3 екипа за борба с дронове към Арабския полуостров

Украйна изпрати три професионални екипа в Близкия изток, които ще работят в различни страни от региона. Първите страни, в които вече са разположени украински експерти, са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Там те ще помагат по въпроси, свързани със сигурността и противодействието на дроновете - това заяви украинският президент Зеленски..

"Опитът на Украйна в борбата срещу дроновете „Шахед“ е признат от всички американски експерти. Дори страни, които се опитаха да използват самостоятелно прехващащи дронове, осъзнаха, че без украинските специалисти и технологии те работят много по-зле", каза Зеленски.

Украйна очаква да получи ракети за системите „Патриот“ в замяна на помощ в Близкия изток.