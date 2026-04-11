Виктор Орбан губи изборите в Унгария

Виктор Орбан и неговата "FIDESZ" губят изборите в Унгария, показват първите данни от официалното преброяване, което извършва ЦИК на Унгария.

Първоначално отчетените действителни гласове показват, че партия TISZA печели със сигурност 125 мандата в 199 членния унгарски парламент.

Управляващите от FIDESZ печелят 65 мандата.

В парламента влизат и националистите от "Наша родина" - те печелят 8 пропорционални мандата.

За 1 мандат още няма никакви официални данни.

Тези резултати могат да претърпят корекции, те не са крайни.

Гласуването на парламентарните избори в Унгария приключи в 20 ч. българско време. Унгарците избраха 199-те депутати в местния парламент със смесена избирателна система с 5-процентов праг - 106 депутати бяха избрани в един тур в мажоритарни райони, 93 се излъчиха от пропорционални партийни листи. Половин час преди затварянето на урните активността на парламентарните избори в Унгария достигна 77.8%, което значително надвишава показателите от предишните избори, съобщи Index. Гласували бяха 5.85 млн. от всичките 7.5 млн унгарци, които имат право на глас. Избирателната активност бие рекорда от втория тур на парламентарните избори през 2002 г., когато достигна до 73,51%.

Веднага след вота социологическите агенции дадоха информация за последните си проучвания преди вота. Изследователският център „21“ заяви, че данните му показват 55 процента за партия Тиса, 38% за Фидес и 5% за "Наша родина". Medián отчете проучване, според което унгарският парламент ще е двупартиен - партия „Тиса“: 55,5 процента, Фидес: 37,9 процента.

Премиерът Виктор Орбан и неговият алианс „FIDESZ“ бяха изправени пред сериозно предизвикателство от страна на Петер Магяр и партията „TISZA“. Орбан управлява Унгария непрекъснато от 15 години и 10 месеца, а далеч преди това имаше още един 4-годишен премиерски мандат, но никога досега не беше се сблъсквал толкова сериозно с реалната опасност да загуби властта.

Всички независими агенция даваха предимство на партия “TISZA”. В техните анализи големият въпрос не беше дали “TISZA” ще победи, а дали ще има парламентарно мнозинство за да сформира правителство. Унгарските опозиционни сили могат да спечелят дори конституционно мнозинство в парламента, прогнозира два дни преди изборите агенция Median. Според агенцията, партията TISZA може да получи от 138 до 142 места в 199-местния парламент на Унгария. Партията на Виктор Орбан FIDESZ — от 49 до 55 места. Крайнодясната партия Mi Hazánk (Наша родина) също може да разчита на пет-шест места - това показваха изследванията.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр определи днес гласуването като решаващо и призова хората да отидат до урните. Според него изходът може да зависи от няколко гласа.

Виктор Орбан заяви, че е „тук, за да победи“. По време на изявлението му се появиха протестиращи с плакати, сред които и с „билет“ Будапеща–Москва.

Партията на Орбан обвини опозицията в подкупване на гласове на роми. „Фидес“ заяви, че разполага с аудиозапис, който уж потвърждава плановете на партията „Тиса“ да купува гласове. От партията заявиха, че ще подадат жалби за подозрение в престъпление срещу избирателната система.

Кмет от партията на Орбан обяви демонстративно, че гласува за опозицията. Шьоке-Тот, кмет на град Боч, заяви, че е направил избор „срещу руското влияние и в подкрепа на европейските ценности“. Преди това той беше избран от „Фидес“ с резултат от над 71%.